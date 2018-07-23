«Молодым режиссерам стоит учиться у классиков», — Николай Досталь

Известный российский режиссер и сценарист Николай Досталь приехал в Нижний Новгород на кинофестиваль «Горький fest», который стартовал 20 июля. Именно он возглавил жюри конкурсной программы «Встряска», включающей в себя более 50 фильмов разных форматов и жанров. О том, что его наиболее впечатлило в работах современных режиссеров, о российском кино, а также о своем творчестве Николай Николаевич рассказал на встрече со зрителями, которая состоялась 23 июля.

Семейная традиция

«Мой отец был кинорежиссером, а брат — продюсером. Можно сказать, что у нас сложилась семейная традиция. Отец погиб во время съемок фильма «Все начинается с дороги» в 1959 году, и, как рассказывала мне сестра, которая нас воспитывала, он хотел, чтобы мы выбрали более прикладную и стабильную профессию. Все-таки кино непостоянно и по части заработка, и по части работы. Но так случилось, что и я, и брат пришли в кино. Когда мой сын ходил в детский сад, его спросили, кем работает папа. Он ответил, что он нигде не работает, кино снимает. Устами младенца глаголет что-то близкое к истине. Иногда меня путают с отцом, потому что его тоже звали Николаем. Когда его фильмы показывают по телевидению и зрители читают титры, некоторые удивляются, в каком же возрасте я начал снимать кино.»

Фильмы как дети

«Для меня все мои фильмы — как дети, сложно выбрать любимые и самые успешные. Однако, могу выделить некоторые, которые мне наиболее близки. Это, например, картина 1987 года по пьесе замечательного драматурга Михаила Рощина «Шура и Просвирняк», которую, наверное, многие не видели. Если говорить о телевидении, то я снял три больших фильма, которые помимо художественной задачи несли и просветительскую функцию. Прежде всего я говорю о «Штрафбате». Многие не знали, кто такие штрафники и какой вклад они внесли в Победу в Великой Отечественной войне. Эта картина мне близка и дорога, потому что мой отец был в плену. Он вернулся живым и здоровым, правда, до смерти Сталина ему не давали самостоятельно снимать кино. Также мне близка картина «Завещание Ленина» о великом русском писателе Варламе Шаламове . Я очень рад, что после выхода фильма интерес к его творчеству возрос. Я считаю, что он более мощный писатель и поэт, чем Солженицын.»

О вдохновении

Когда я работаю над фильмами, это всегда происходит по-разному. Что-то приходит неожиданно. Например, сценарий «Облака-рая» написал Георгий Николаев для Георгия Данелии . Но он был занят другим проектом, поэтому позвонил мне. Потом исполнитель главной роли Андрей Жигалов написал песню «Облако-рай», так родилось название картины. У автора было другое — «Звездный час по местному времени». А спустя некоторое время появился второй фильм с теми же героями — «Коля — перекати-поле». Иногда мне присылают сценарии, но, когда я их читаю, желание взяться за них возникает не всегда. Для меня важно, чтобы были характеры — герои, которым я сочувствую или, наоборот, осуждаю. Это для меня первостепенно.»

«Тайные» творческие планы

«У меня есть сценарий, посвященный первым русским продюсерам начала ХХ века. Однако, сейчас на воплощение этой идеи нет денег. Поэтому я живу сегодняшним днем. Сейчас работаю над проектом «Тайна». Это восьмисерийный фильм для канала НТВ . Выйдет он не раньше октября 2019 года. Посвящена картина Александру I. Есть такой миф, что на самом деле он не умер в Таганроге, а ушел в народ. Об этом в свое время писал даже Лев Толстой . В фильме есть герой, которого Николай I посылает в Сибирь, где живет некий старец, чтобы узнать, действительно ли это Александр I. Никто не знает про его тайную миссию. В картине будет и убийство, и покушение, и другие перипетии.»

О фестивальной программе

«Программа фестиваля очень своеобразная, оценивать ее будет трудно. Первый раз мне приходится смотреть такое большое количество короткометражных фильмов, которые тяжело сравнивать с полнометражными. В своих работах молодежь в основном обращается к проблемным темам, которым посвящены все фестивальные картины. Это или человеческие отношения, или вопросы карьеры, работы. Это хорошо, потому что мы живем в таком обществе. Короткометражная программа очень сильная, много хороших фильмов. Все они разные по жанру, есть и комедии, но они тоже так или иначе затрагивают различные проблемы.»

О Нижнем Новгороде

«В Нижнем Новгороде я впервые. Очень обрадовался, когда у меня выдалась свободная неделя, и меня пригласили стать председателем жюри. Я сразу согласился, потому что знал, что есть такой отличный город, в котором стоит побывать. Я надеюсь успеть посмотреть достопримечательности в свободное время.»

Слабое место российского кино

«Сценарии — слабое место российского кино. Это то, чем силен Голливуд и чего нет у нас. Там классные истории, которые обречены на успех и интерес массового зрителя. У нас же есть хорошие актеры, операторы и режиссеры, но мало хороших сценариев. В Голливуде же с этого все начинается.»

Исключение из правил

«Я стараюсь сторониться медийных артистов не потому, что считаю их плохими, просто мне кажется, что они мешают зрителю поверить, что каждый из них — именно конкретный персонаж, а не тот десяток из других фильмов. Однако, есть и исключения из правил, которые, как известно, только подтверждают привила. Для меня это актер, который снимается практически во всех моих фильмах — Роман Мадянов .»

Совет молодым режиссерам

«Тем, кто хочет снимать свое кино, следует смотреть больше хороших фильмов. Не для того, чтобы копировать их, а для того, чтобы понимать и чувствовать игру артистов, сценарий, режиссуру. Когда меня спрашивают, кем были мои учителя, я называю Феллини, Антониони, Бергмана, Тарковского… Будучи студентами мы смотрели много хороших фильмов, которые мало кому в стране тогда показывали. Это были полуворованные копии в черно-белом варианте. Для меня это была большая школа. Сейчас все эти фильмы доступны в интернете, поэтому тем, кто интересуется кино, классику надо обязательно смотреть».

Продюсера надо выбирать, как жену

«Продюсер заинтересован в том, чтобы снять отличное кино при минимальных затратах. Это не всегда получается, и надо находить компромисс. Мне повезло, что я работал со своим братом. Молодым режиссерам продюсера надо выбирать как жену или мужа. Можно нарваться на такого, который просто изуродует всю картину. Меня часто спрашивают, почему я сам не создам свою студию и не стану продюсером своих фильмов. Но тут встанет дилемма: или в кадр, или в карман. А когда я режиссер, я думаю только в кадр.»

Фото: Надежда Кей