Фильм для детей «После дождичка в четверг» покажут в «Искре» на Костякова

Киносказку «После дождичка в четверг», снятую по либретто Александра Островского , покажут в четверг, 26 июля, в «Искре» на улице Костякова.

Бесплатный сеанс пройдет в рамках программы «Книга на экране». Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.

— Картина снята режиссером Михаилом Юзовским в 1986 году. Сценарий к фильму написал Юлий Ким , — поделилась Овсянникова.

По сюжету после дождичка в четверг у царя Авдея родился первенец. В тот же день родился мальчик у ключницы Варвары, а в капусте был обнаружен подкидыш. Всех троих нарекли Иванами, и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница решила разлучить младенцев.

Начало сеанса в 10.30. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)