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Фильм для детей «После дождичка в четверг» покажут в «Искре» на Костякова
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Фильм для детей «После дождичка в четверг» покажут в «Искре» на Костякова 

Управа района Савеловский города Москвы 25 июля 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Киносказку «После дождичка в четверг», снятую по либретто Александра Островского, покажут в четверг, 26 июля, в «Искре» на улице Костякова.
Бесплатный сеанс пройдет в рамках программы «Книга на экране». Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— Картина снята режиссером Михаилом Юзовским в 1986 году. Сценарий к фильму написал Юлий Ким, — поделилась Овсянникова.
По сюжету после дождичка в четверг у царя Авдея родился первенец. В тот же день родился мальчик у ключницы Варвары, а в капусте был обнаружен подкидыш. Всех троих нарекли Иванами, и Авдей приказал растить хлопцев вместе. Однако ключница решила разлучить младенцев.
Начало сеанса в 10.30. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)
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