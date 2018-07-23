Ещё
Гости кинотеатра на Костякова увидят семейный фильм «Два друга»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Гости кинотеатра на Костякова увидят семейный фильм «Два друга» 

Управа Бутырского района города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Семейный фильм Виктора Эйсымонта «Два друга» покажут в кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова. Зрителей ждут 24 июля.
— Комедия рассказывает о буднях простого советского школьника Вити, который вместе с другом Костей пытается улучшить свой характер и повысить успеваемость. На протяжении фильма герои попадают в различные комические истории, но всякий раз с честью выходят из самых сложных, запутанных ситуаций, — рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
Начало в 10.30. Напомним, адрес кинотеатра — ул. Костякова, 10. Вход свободный. (ис)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Фотохудожники представят свои работы в центре творчества на Дмитровском шоссе Об итогах чемпионата мира по футболу поговорят вблизи Бутырского района Очередное занятие состоялось в театральной студии «Верба» в Бутырском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Продолжения, которые так и не вышли2
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР73
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение