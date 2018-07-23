Гости кинотеатра на Костякова увидят семейный фильм «Два друга» 

Семейный фильм Виктора Эйсымонта «Два друга» покажут в кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова. Зрителей ждут 24 июля.
— Комедия рассказывает о буднях простого советского школьника Вити, который вместе с другом Костей пытается улучшить свой характер и повысить успеваемость. На протяжении фильма герои попадают в различные комические истории, но всякий раз с честью выходят из самых сложных, запутанных ситуаций, — рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
Начало в 10.30. Напомним, адрес кинотеатра — ул. Костякова, 10. Вход свободный. (ис)