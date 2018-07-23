Фильм из цикла «Книга на экране» покажут бесплатно на Коминтерна 

Юных зрителей ждет знакомство с героем романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна»: на большом экране покажут картину «Совсем пропащий».
Кстати, по мнению американских критиков фильм снятый советской киностудией был признан лучшей экранизацией Марка Твена. Исполнителя роли беглого негра Джимма (Феликс Имокуэде) нашли в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы. Однако актёра из капиталистической Нигерии забраковало руководство студии и тогда съёмочная группа пошла на хитрость, придумав актёру родителей-коммунистов.
Кинопоказ пройдет 24 июля, начало в 11.00. Вход свободный. (иб)