Новеллы об узниках и палачах Освенцима

В понедельник, 23 июля, в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» премьера фильма «Свидетели» режиссера Константина Фама.

С 26 июля картина об ужасах Второй мировой войны — в российском прокате. Константин Фам работал над ней несколько лет. Съемки проходили в разных странах мира. В фильме рассказывается о жизни семьи в нескольких поколениях. Поиск родственников, корней, самого себя — это ключевые идеи фильма и основа сюжета. Режиссер Константин Фам рассказал «Вечерней Москве» о том, как создавалась лента.

— Идея создания фильма возникла в мемориальном комплексе Освенцим около известной всему миру витрины с тысячами пар обуви погибших в концлагере узников. В картине неожиданным и замысловатым образом переплетены судьбы людей, столкнувшихся с великой трагедией, оказавшихся в концентрационном лагере… Главным художественным приемом картины является взгляд на события глазами безмолвных свидетелей.

Роль великого дирижера Лео Штиллера исполнил актер театра и кино, друг «Вечерней Москвы» Владимир Кошевой . Он рассказал об этой работе.

— Для меня в этой роли было все: и любовь, и нелепость, и трусость, и отчаянье, и желание жить. Главная тема роли и фильма в целом — жизнь во всех ее проявлениях. К сожалению, мой герой не обошелся без ужасов и кошмаров фашистского режима. Страх, который накрыл весь мир, был побежден верой, силой и яростным сопротивлением каждого человека. И над всем этим — гениальная музыка. Мой герой — великий дирижер Лео Штиллер.

Актриса Анна Чурина сыграла в этой картине жену немецкого офицера. Об этой работе она рассказала в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве»: