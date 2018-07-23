«Иллюзия обмана», «Побочный эффект» и еще 13 фильмов с непредсказуемой развязкой

Иллюзия обмана (2013), Иллюзия обмана-2 (2016) История четырех иллюзионистов, гастролирующих по миру со своим зрелищным шоу. Однако их представления — нечто большее, чем обычный интертеймент. Ловкая четверка проворачивает аферы и ограбления в особо крупных размерах прямо на глазах миллионов зрителей, играет в кошки-мышки с ФБР и помогает восстановить справедливость в мире — например, возвращает пострадавшим от урагана «Катрина» деньги, положенные им в качестве компенсации и нагло украденные страховой компанией. «Иллюзия обмана» — это захватывающий дух киноаттракцион, похожий на сеанс магии с разоблачением некоторых трюков в качестве бонуса. Особо масштабным получился финал сиквела — с целью завладеть чипом с ценной информацией иллюзионисты разыгрывают шоу с полетом на личном лайнере. Трюкачей выкидывает за борт коварный фокусник-неудачник Чейз. Кажется, что на этот раз главные герои потерпели фиаско. Но не тут-то было. Грандиозное представление удалось — а всем зрителям подробно разъясняется схема невероятного трюка.

Чёрный лебедь (2010) Балетные страсти с элементами эротического триллера и хоррора одновременно. Главная героиня фильма — балерина Нина Сейерс в исполнении актрисы Натали Портман получает вожделенную роль черного лебедя в постановке «Лебединого озера». Она целиком посвящает себя танцам, но ей не хватает уверенности в себе, страсти и раскованности. К тому же на пятки ей наступает соперница — молодая балерина Лили ( Мила Кунис ). Чтобы преуспеть на сцене, героине Портман приходится переломить себя и полностью трансформироваться. Девушку преследуют галлюцинации и приступы неконтролируемой ярости. В финале фильма зрителю уже сложно разобрать, где правда, а где плод ее возбужденной фантазии: прима-балерина, готовая идти ради успеха по головам соперниц, вдруг сама оказывается жертвой собственных амбиций, а черный лебедь превращается в ужасающую метафору.

Фотография: DR Черный лебедь

Чистое искусство (2016) Детективный триллер отечественного производства о том, как обычная журналистка Саша ( Аня Чиповская ), влюбившись в художника-авангардиста Андрея ( Пётр Фёдоров ), оказалась втянута в назревающий международный скандал с продажей подделок мировых шедевров живописи. Андрей погибает от рук киллеров, и героиня шаг за шагом выясняет подробности грандиозной аферы. Оказывается, что ее погибший возлюбленный вместе со своим другом по заказу мошенников копировал картины художников-передвижников, которые затем проходили формальную экспертизу и попадали в галерею, откуда псевдошедевры за баснословные деньги отправлялись в коллекции богатейших любителей искусства. Одно из полотен едва не становится подарком президента России президенту США, что и выясняет любознательная Саша. Теперь кажется, что весь мир против нее — за ней охотятся и хотят убить. А зачинщиком аферы, как выясняется в конце фильма, оказался садовник человек, который меньше всех остальных себя скомпрометировал.

Быстрее, чем кролики (2014) Психоделическая черная комедия от «Квартета И». Герои фильма после бурной вечеринки оказываются в странном помещении без окон и без дверей в странных одеждах, а позже выясняют, что здесь, к тому же, нет ни выхода, ни туалета. Звучит много шуток на загробные темы, происходит карикатурная сцена Страшного суда, в комнате один за другим появляются транс-дива в исполнении Александра Демидова , пьяный капитан ДПС , проститутка и загадочный персонаж в костюме огромного белого кролика. После того, как на экране всплывает фраза «Тем, кто смотрит фильм с самого начала, но пока ничего не понимает», наступает мнимая развязка сюжета. Героем как будто бы удается восстановить последовательность событий прошлого вечера, однако откуда в помещении взялись гроб и венки, для них по-прежнему остается загадкой. Последние несколько минут фильма всё расставляют по своим местам. Становится ясно, кто такие гаишник и проститутка, при чем тут белый кролик. Разумные объяснения находятся и многим странным диалогам, которые звучат на протяжении полутора часов и вводят зрителей в ступор.

Фотография: DR Быстрее, чем кролики

Лучшее предложение (2013) Пожилой аукционист, коллекционер картин и хитроумный аферист Вёрджил Олдман получает заказ на оценку старинных вещей от таинственной клиентки по имени Клэр, которая страдает крайней степенью социофобии и за последние двенадцать лет ни разу не выходила из своего огромного особняка. По мере работы в её доме он не только раскрывает тайну разбросанных повсюду странных шестеренок и механизмов, но и постепенно влюбляется в саму хозяйку. История о том, как любовь творит чудеса и меняет «человека в футляре» Олдмана и нелюдимую Клэр в лучшую сторону, имеет неожиданный поворот. Ловкий манипулятор Олдман в конце концов сам оказывается одурачен самым изысканным способом.

Идеальные незнакомцы (2016) Ничто не предвещает беды: приятным вечером за большим столом собираются семеро друзей, среди которых три вроде бы счастливые и состоявшиеся семейные пары. Выпив немного вина, герои решают разнообразить свой досуг — почитать все приходящие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Но постепенно безобидное развлечение превращается в бурные выяснения отношений, в ходе которых друзья готовы поубивать друг друга. Ведь скелетов в шкафу у каждого нашлось немало! Минимум декораций (почти все действие развивается в одной комнате), всего восемь основных актеров, никаких спецэффектов — зато по накалу страстей картина может дать фору даже многомиллионному голливудскому блокбастеру.

Фотография: DR Идеальные незнакомцы

Побочный эффект (2013) Психологический триллер режиссера Стивена Содерберга . У главной героини Эмили начинаются серьёзные психологические проблемы после того, как ее муж попадает в тюрьму. Спустя четыре года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и дважды пытается покончить с собой. Лекарственные препараты, которые выписывает психотерапевт, не помогают. Тогда по совету подруги она начинает принимать экспериментальное средство «Абликс». После этого Эмили продолжает жить нормальной жизнью, не считая случаев сомнамбулизма, в состоянии которого она однажды убивает своего мужа кухонным ножом. Но всё не так очевидно — оказывается, мотивы для преступления у нее все-таки были, побочные эффекты лекарства преувеличены, а психологические проблемы Эмили стоит проанализировать не доктору, а полиции.

Убийство в «Восточном экспрессе» (2017) Конечно же, мы не могли обойтись в нашем рейтинге без классической детективной истории. Экранизация 2017-го года романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“ — прекрасный образец жанра. Трансевропейский поезд „Стамбул-Кале“ попадает в снежный плен, и в то же время в одном из купе обнаружен убитый пассажир. В составе едет детектив Эркюль Пуаро и он начинает расследование прямо на месте. Улики настойчиво указывают то на одного попутчика, то на другого — под подозрением оказывается каждый, а версий событий набирается с десяток. Агата Кристи была бы не Агатой Кристи, если бы в финале истинная картина преступления не оказалась совершенно неожиданной.

Фотография: DR Убийство в Восточном экспрессе

Бойцовский клуб (1999) Встреча с харизматичным торговцем мылом Тайлером Дарденом (Бред Питт) переворачивает мир обычного клерка с ног на голову. Тайлер живет собственными понятиями, проповедует извращенную философию и всегда идет наперекор системе. Работая киномехаником, он вставлял в семейные фильмы короткие врезки с порнографическими сценами, а в роли официанта плевал и справлял нужду в блюда, подаваемые клиентам. Между героями завязываются странные отношения, которые в итоге приводят к созданию так называемого „бойцовского клуба“, в который приходят за новыми ощущениями сотни мужчин. Наивысшее блаженство им доставляет очищающий мордобой, физическая боль и жестокость. Бои без правил в тайном подвальном помещении постепенно перерастают в разрушительные акты насилия и вандализма. И как бы ни пытался главный герой убежать из „бойцовского клуба“ и забыть всё, как страшный сон, сделать это не так-то просто. Виной всему монстры, которые живут в его же собственной голове и приводят к саморазрушению. А кто такой этот Тайлер Дарден и почему он появился в жизни героя — главная интрига фильма.

Фотография: DR Бойцовский клуб

Исчезнувшая (2014) Загадочное исчезновение Эми Данн прямо накануне празднования 5-летней годовщины со дня ее свадьбы с Ником Данном вызывает много вопросов у полицейских, расследующих дело. Все улики указывают на похищение, а главный подозреваемый — супруг. Однако в процессе выясняется множество интересных подробностей: у пары были большие финансовые трудности и задолженности перед кредиторами, незадолго до исчезновения Эми объявила о своей беременности и оформила страховку на жизнь в размере 1,2 млн долларов. Все эти факты наталкивают детективов на мысль, что и сама героиня могла удивительным образом знать заранее о своём „похищении“, а то и вовсе осуществить инсценировку в сговоре с мужем. Дальнейший сюжет закручен еще больше. Изнасилование, убийство, губительное женское коварство — такой коктейль предлагают зрителям сценаристы „Исчезнувшей“. Развязка удивит многих!

Престиж (2006) Этот фильм стоит посмотреть несколько раз — в нем важна каждая деталь и каждая сказанная фраза. Здесь главное не просто видеть, а замечать. В центре сюжета история двух талантливых фокусников, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну — и виною том трагическая гибель жены одного из друзей, которая выполняла когда-то роль ассистентки в сложном трюке с погружением в огромной резервуар с водой и однажды не успела вовремя выплыть по вине второго. Теперь герои готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических номеров и сорвать их исполнение. Зрителям придется включить логику и внимательность, хоть в фильме и звучит ироничная фраза: „Вы ищете разгадку. Но не находите. Потому что не особенно стараетесь. Вы не хотите ее знать. Вы хотите быть обманутым“.

Фотография: DR Престиж

Превратности любви (1998) Что может объединять двух отвязных тусовщиков из ночного клуба, пожилую семейную пару, которая после долгих лет совместной жизни пытается сберечь отношения и вдохнуть в них струю свежего воздуха, мужчину, праздно бродящего от бара к бару и рассказывающего всем о своих трудностях, парня, умирающего от СПИДа на руках у несчастной матери, антисоциальную женщину, принимающую приглашение на свидание от незнакомца? Кажется, что ничего. Но это лишь на первый взгляд. Шесть совершенно непохожих друг на друга и не взаимосвязанных историй постепенно сплетутся воедино. И вы даже не догадаетесь, как! Приятный бонус: молодая Анджелина Джоли Шон Коннери в ролях.

Фотография: DR Превратности любви

Другие (2001) Красавица Грейс ( Николь Кидман ) увозит своих больных детей в особняк на одном из островов у побережья Англии, чтобы дождаться окончания Второй мировой войны. Войны, с которой вернется ее муж. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием: они не выносят прямого дневного света. Именно поэтому все комнаты в доме должны находиться в полумраке — нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Строгий порядок нарушается с приходом трех новых слуг. Через некоторое время Грейс начинает замечать что-то странное: она слышит то топот, то детский плач, то другие звуки, а двери, которые были заперты, оказываются открыты, и кто-то раздёргивает шторы в запертых комнатах. Она предполагает, что в доме живут призраки. Но что если призрак — это она сама? Развязка фильма потрясает.

Фотография: DR Другие

Дежавю (2006) Наверняка каждый хоть раз в жизни испытывал эффект дежа вю, когда кажется, что мы уже были свидетелями каких-то событий или знакомы с человеком, которого раньше не видели. Создатели картины „Дежавю“ решают поиграть со временем и проанализировать, откуда в настоящем вдруг возникают картинки будущего. В центре сюжета история агента Дага Карлина, который получает возможность совершать путешествия во времени, расследуя обстоятельства взрыва, произошедшего на новоорлеанском пароме и приведшего к гибели 543 человек. Теперь в его силах предотвратить трагедию. Но не станет ли новый сценарий развития событий фатальной ошибкой для него самого?