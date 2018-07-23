Анна Пескова взяла в руки оружие

У хрупкой и нежной актрисы Анны Песковой появилось весьма неженское хобби: вместе с супругом они периодически практикуются в стрельбе на подмосковном полигоне. Снимок, сделанный во время обучения, уже облетел просторы Интернета, а сама артистка рассказала по секрету WomanHit.ru, зачем ей все это нужно.

«Два года назад я прошла спецкурс по тактической стрельбе, и теперь, когда есть свободные дни, мне удается попрактиковаться в навыках», — призналась звезда. Также она рассказала, что к этому виду спорта ее приучил муж: «Когда я готовилась к съемкам в фильме о событиях Великой Отечественной войны „Прощаться не будем“, супруг предложил мне не ограничиваться инструктажем на съемочной площадке, а пройти реальный курс обучения стрельбе. И я согласилась. Из 10 попаданий 8/9/10 — все мои! Но для большей точности необходимы постоянные тренировки, а с моим графиком, увы, это невозможно. Совсем недавно мой муж специально проходил усиленные курсы огневой подготовки, а я присоединиться к нему не смогла, в это время была на съемках».