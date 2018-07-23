Сезон отпусков: самые соблазнительные пляжные образы на экране

Урсула Андресс , «Доктор Ноу» Самой сексуальной сценой в истории мирового кинематографа официально признана сцена из первого фильма о Джеймсе Бонде. Фильм «Доктор Ноу» вышел в 1962 году, а первую девушку Бонда сыграла швейцарская актриса Урсула Андресс. Секс-символу 60-х досталась роль ныряльщицы за ракушками: в той самой, будоражащей умы мужчин вот уже более пятидесяти лет сцене актриса выходит из пены морской в белом бикини.

Фото: кадр из фильма «Доктор Ноу»

Эта сцена обеспечила успех как Урсуле Андресс, так и самому бикини: продажи раздельных купальников после этих кадров возросли в разы. Холли Берри, «Умри, но не сейчас» Успех Урсулы Андресс повторила американская актриса Холли Берри. В двадцатой серии «бондианы» она снялась в качестве девушки Джеймса Бонда, которого тогда уже в четвертый раз играл Пирс Броснан . Фильм вышел в 2002 году, спустя сорок лет после «Доктора Ноу» и содержал в себе множество отсылок к предыдущем частям.

Фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас»

В том числе и к знаменитому эпизоду, где девушка Бонда выходит из воды в бикини. На этот раз зрители увидели еще более яркий образ — цвет купальника стал более броским, а сам стиль героини, из-за короткой стрижки Холли Берри, более дерзким.

Фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас» Памела Андерсон , «Спасатели Малибу» Американский сериал «Спасатели Малибу» выходил на телевидении в 90-х. В те времена бикини уже никого не удивляло, а уж тем более на такой актрисе, как Памела Андерсон. Однако для сериала она примерила слитный купальник ярко-красного цвета — и именно этот образ стал самым ярким в ее карьере.

Фото: кадр из сериала «Спасатели Малибу»

Сам сериал ассоциируется у многих именно с кадром, где спасатели — женщины в красных купальниках, мужчины в красных шортах, — бегут по пляжу. Телешоу даже угодило в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое. Увидеть Памелу Андерсон в красном купальнике захотели более чем 1,1 млрд зрителей.

Фото: кадр из сериала «Спасатели Малибу» Наталья Селезнева , «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

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Другой красный купальник знаком, прежде всего, зрителям, рожденным на территории бывшего СССР. В 1965 году на экраны вышла комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая . Прямо во время подготовки к экзамену бок о бок с Шуриком до купальника разделась актриса Наталья Селезнева.

Фото: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Известно, что в 60-е раздельные купальники были в СССР в огромном дефиците, непросто оказалось найти его даже съемочной группе фильма. Говорят, будто бы у кого-то из съемочной группы лопнуло терпение и он воскликнул: «Да какая разница, во что Селезнева будет одета?», на что режиссер Леонид Гайдай возразил: «Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская ».

Фото: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Бриджит Бардо, «Манина, девушка в бикини» Режиссер, вероятно, говорил о французском фильме 1952 года «Манина, девушка в бикини».

Фото: кадр из фильма «Манина, девушка в бикини»

Название говорит само за себя. Бриджит Бардо, блиставшая на экране в крохотных раздельных купальниках белого и черного цветов — это настоящий символ сексуальной революции.

Фото: кадр из фильма «Манина, девушка в бикини» Деми Мур , «Ангелы Чарли 2: Только вперед» В наше время настоящий фурор произвела своим появлением в купальнике Деми Мур. На дворе 2018 год, мы уже поняли, что она не стареет, но тогда, в 2003 году, когда фильм только вышел на экраны, было очень неожиданно увидеть звезду в бикини.

Фото: кадр из фильма «Ангелы Чарли 2: Только вперед»

Деми Мур только что пережила развод с Брюсом Уилиссом, ей исполнился 41 год — и вот она идет по пляжу в крохотном черном бикини и демонстрирует прекрасную форму! Достойное возвращение на экраны после долгого перерыва.