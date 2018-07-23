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От фаната до звезды: 68-летняя поклонница «Ходячих мертвецов» получила роль мечты
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От фаната до звезды: 68-летняя поклонница «Ходячих мертвецов» получила роль мечты
RT на русском
8 часов назад
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68-летняя Терри Хэмрик — давняя поклонница сериала «Ходячие мертвецы». Однажды она увидела объявление о наборе актёров на роли покойников. Мечта Хэмрик сбылась — теперь она играет в любимом сериале.
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