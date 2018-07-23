От фаната до звезды: 68-летняя поклонница «Ходячих мертвецов» получила роль мечты

68-летняя Терри Хэмрик — давняя поклонница сериала «Ходячие мертвецы». Однажды она увидела объявление о наборе актёров на роли покойников. Мечта Хэмрик сбылась — теперь она играет в любимом сериале.