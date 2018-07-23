Ещё
От фаната до звезды: 68-летняя поклонница «Ходячих мертвецов» получила роль мечты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

От фаната до звезды: 68-летняя поклонница «Ходячих мертвецов» получила роль мечты 

RT на русском 8 часов назад
68-летняя Терри Хэмрик — давняя поклонница сериала «Ходячие мертвецы». Однажды она увидела объявление о наборе актёров на роли покойников. Мечта Хэмрик сбылась — теперь она играет в любимом сериале.
RT на русском: последние новости
На ВДНХ открылся Международный фестиваль искусств В сенате США призвали к судебному преследованию режиссёра «Стражей галактики» Названа дата прощания с актёром Жуковским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Продолжения, которые так и не вышли2
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР73
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение