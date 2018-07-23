«Мир фантастики» рассказал о сексе с роботами

Наши коллеги из «Мира фантастики» выпустили новый, 180-й номер своего журнала. И он рождён под знаками сразу двух популярных киносерий.

В это трудно поверить, но фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода» вышел 25 лет назад, в 1993 году. Успех истории о возрождении динозавров, а главное, впечатляющие съёмки доисторических гигантов привели к тому, что у фильма появился ряд продолжений. В частности, недавно вышел на экраны «Мир Юрского периода 2», собрав в прокате более миллиарда долларов. В спецматериале «Мира фантастики» можно прочесть рассказ о том, как проходили съёмки «Парка Юрского периода». А в отделе рецензий отыщется обзор «Мира юрского периода 2».

Сериал «Мир Дикого Запада» пережил лишь два сезона, но культовым он стал практически сразу после премьеры. И основной темой очередного номера «Мира фантастики» стали андроиды. В особенности гиноиды, роботы-«женщины». Авторы попытались разобраться, почему вообще у роботов возникли разные полы. Естественно, что разговор о них не мог не вылиться в обсуждение индустрии секс-ботов и аспектов секса с роботами. В журнале также найдётся сравнительный анализ того, как с темой искусственных людей обходятся «Мир Дикого Запада» и Detroit: Become Human.

О том, что ещё вошло в 180-й номер «Мира фантастики», можно узнать на сайте. Там же рассказано, как купить журнал или подписаться на него.