Более 150 тысяч человек попросили Disney простить режиссера «Стражей Галактики»

Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна на change.org собрало более 150 тысяч подписей, передает сетевое издание m24.ru

Ранее американская компания The Walt Disney Studios прекратила сотрудничество с режиссером. Причиной разрыва контракта стали старые оскорбительные посты Ганна на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года в Twitter.

Помимо этого, кинокомпания Disney отстранила Ганна от руководства съемками третьей части «Стражей Галактики».

В свою очередь, режиссер заявил, что прошлое осталось в прошлом, и извинился за свое поведение в соцсетях.