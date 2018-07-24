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Более 150 тысяч человек попросили Disney простить режиссера «Стражей Галактики»
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Более 150 тысяч человек попросили Disney простить режиссера «Стражей Галактики» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Москва24
Обращение к студии Disney с просьбой снова принять на работу режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна на change.org собрало более 150 тысяч подписей, передает сетевое издание m24.ru.
Ранее американская компания The Walt Disney Studios прекратила сотрудничество с режиссером. Причиной разрыва контракта стали старые оскорбительные посты Ганна на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года в Twitter.
Помимо этого, кинокомпания Disney отстранила Ганна от руководства съемками третьей части «Стражей Галактики».
В свою очередь, режиссер заявил, что прошлое осталось в прошлом, и извинился за свое поведение в соцсетях.
Также режиссера поддержали идеолог движения против харрасмента в Голливуде #MeToo Сельма Блэр и исполнитель одной из главных ролей в «Стражах Галактики» Крис Пратт.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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