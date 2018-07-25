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Почти 300 тыс. человек попросили Disney вернуть уволенного режиссера «Стражей галактики»
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Почти 300 тыс. человек попросили Disney вернуть уволенного режиссера «Стражей галактики» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 290 тыс. человек подписали петицию за возвращение в Walt Disney Company режиссера фильма «Стражи Галактики» Джеймса Ганна, которого уволили за размещение в социальных сетях материалов предосудительного содержания. Документ опубликовали на портале change.org 20 июля.
Компания прекратила сотрудничество с Ганном 20 июля, отстранив его от работы над продолжением «Страж Галактики». Режиссер на своей странице в Twitter размещал нетактичные комментарии на такие темы, как педофилия, сексуальное насилие и СПИД. В компании Walt Disney заявили, что высказывания Ганна не имеют ничего общего с их ценностями. Ганн принес извинения и заявил, что он «просто шутил».
Создатели петиции заявили, что понимают, «что она, скорее всего, ничего не изменит, но надеются, что это поможет Walt Disney осознать свою ошибку и не повторять ее в будущем». «Ситуация примечательна тем, что Ганн публиковал такие шутки и до сотрудничества с Walt Disney. „Я согласен, что шутки были плохими, но они были не заявлениями, а просто плохими попытками быть смешным. Но если вы поступаете так с Ганном, вам придется сделать то же с другими режиссерами, потому что нет таких людей, которые хоть раз в жизни не шутили неудачно“, — написал автор петиции.
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