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Тысячи фанатов и звезды умоляют Disney простить режиссера «Стражей Галактики»
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Тысячи фанатов и звезды умоляют Disney простить режиссера «Стражей Галактики» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Петиция с просьбой к студии Disney снова принять на работу режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна на change.org уже набрала более 150 тыс. подписей.
Ранее компания Walt Disney уволила Ганна, который занимался франшизой «Стражи Галактики» и должен был принять участие в съемках третьей части. Как сообщили СМИ, увольнение было вызвано несколькими десятками твитов сомнительного и оскорбительного содержания, которые Ганн опубликовал с 2009 по 2012 годы.
Авторы петиции указывают на то, что Джеймс Ганн уже извинялся за свое поведение в соцсетях.
За режиссера также вступились знаменитости: одна из идеологов движения против харрасмента в Голливуде #MeToo Сельма Блэр и исполнитель одной из главных ролей в «Стражах Галактики» Крис Пратт.
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