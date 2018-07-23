Сила трех: как сегодня выглядят герои сериала «Зачарованные»

Последняя серия американского сериала вышла еще в 2006 году, но популярность по-прежнему не дает покоя ни поклонникам телешоу, ни продюсерам. Совсем скоро на экранах появятся новые «Зачарованные», а пока BeautyHack вспоминает полюбившихся героев и рассказывает, чем они сейчас занимаются.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Шеннен Доэрти, которой в апреле 2018 года исполнилось 47 лет, стала известна по роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». После четвертого сезона актрису уволили из-за разногласий со съемочной группой, но это не помешало продюсеру Аарону Спеллингу пригласить ее сниматься в телесериале «Зачарованные». Увы, в нем Шеннон тоже продержалась недолго: из-за разногласий с экранной сестрой Алиссой Милано она покинула проект после третьего сезона. И это несмотря на то, что Доэрти утвердили на роль ведьмы одной из первых — она же и привела на съемочную площадку свою подругу Холли Мэри Комбс

В 2015 году актриса объявила, что у нее диагностировали рак молочной железы — подписчики всячески поддерживали Шеннон в Instagram и в апреле 2017 года прочли радостное объявление: «Болезнь отступила!» Тогда же актриса вернулась к работе: стала продюсером фильма «Дом моих кошмаров» и сыграла в нем эпизодическую роль. Поддерживает Доэрти и ее третий муж — фотограф Курт Исваренко, замуж за которого она вышла в 2011 году.

Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливелл)

«Средняя» сестра изначально должна была играть старшую — Прю, а Доэрти досталась бы роль Пайпер, но подругам показалось, что эти роли им не совсем подходят, и актрис поменяли местами. К слову, их дружба была настолько крепкой, что продюсерам едва удалось отговорить Холли покидать сериал после ухода Шеннон. Актриса получила возможность сопродюсировать сериал и осталась в нем до самого финала. Кроме того, Холли стала рекордсменкой сериала дважды: она единственная появилась в каждой серии всех возьми сезонов, и ее героиню убивали больше всего раз — целых девять!

Зато актриса встретила своего мужа на съемочной площадке: в 2004 году она вышла замуж за осветителя «Зачарованных» Дэвида Донохо. Из-за беременности Комбс сценаристам пришлось изменить сюжет — Пайпер тоже вынашивала ребенка. Холли подала на развод в ноябре 2011 года и сейчас воспитывает трех детей, а также ухаживает за многочисленными животными, фотографиями которых охотно делится в своем Instagram.

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

Несмотря на успех «Зачарованных» и большую популярность младшей Холливелл, Алиссу Милано больше не приглашали на главные роли. После пятого сезона вместе с Холли Мэри Комбс она выпустила линию женского белья, а затем снималась в многочисленных рекламных кампаниях — бритвенных станков, косметики и бумажных полотенец. В 2013 году удача улыбнулась актрисе и ее пригласили в сериал «Любовницы», но после двух сезонов Алисса приняла решение покинуть проект из-за беременности.

В 2009 году она вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари — вместе пара воспитывает сына и дочь. А не так давно Алисса, которой в конце 2017 года исполнилось 45 лет, призналась, что в течение нескольких лет боролась с психическим расстройством и послеродовой депрессии. Сейчас за ее Instagram-аккаунтом следит больше полутора миллионов человек, а страницу Милано подписала просто: «Актриса. Продюсер. Дизайнер. Мама».

Никто не мог подумать, что пришедшая на смену Шэннон Доэрти Роуз Макгоуэн сможет повысить рейтинги сериала, но именно это и произошло. В 2005 году она даже получила премию в номинации «Лучшая сестра», и уже через год после финала шоу снималась в фильмах Квентина Тарантино Роберта Родригеса . Вынужденный перерыв в карьере пришлось сделать после автомобильной аварии, в которую актриса попала в 2007 году. После продолжительного курса восстановления и многочисленных пластических операций Роуз вернулась к актерской карьере и попробовала себя на режиссерском поприще.

В отличие от «сестер», личная жизнь Макгоуэн не сложилась: она долгое время встречалась с Мэрилином Мэнсоном , в 2013 году впервые вышла замуж за художника Дейви Дитейла, но через три года пара развелась. В последнее время имя актрисы все чаще связывают не с ролью в «Зачарованных», а с громким скандалом Голливуда. Именно Роуз первая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, вдохновив своим примером других актрис.

Роль хранителя Зачарованных и по совместительству мужа Пайпер Холливелл принесла Брайану большую известность, но других серьезных предложений от продюсеров он так и не получил. Эпизодических ролей на счету актера много, но многие картины с его участием так и не вышли на экраны по финансовым причинам.

Брайан был женат на актрисе Бет Брюс — в 1996 году у пары родился сын Джеймен, а в 2000 году брак распался. В феврале 2018 года актеру исполнилось 49 лет. Он продолжает время от времени сниматься в сериалах, а в свободное время занимается автогонками и играет в гольф.

Еще до «Зачарованных» актер был популярен у себя на родине в Австралии. Продюсер сериала Аарон Спеллинг пригласил Джулиана сняться только в третьем сезоне, но полудемон-получеловек Коул Тернер покорил сердца поклонниц сериала (потому и попал в нашу подборку героев-красавцев) — контракт решили продлить. Тем не менее актер покинул шоу раньше оговоренного срока по непонятным причинам.

После «Зачарованных» Джулиана приглашали принять участие в съемках двух частей фильма «Фантастическая четверка» и даже взяли на главную роль в популярном сериале «Части тела». Актер встречался с коллегой по сериалу Шеннон Доэрти, был женат на певице Данни Миноуг и актрисе Брук Бернс, которая родила ему дочь Мэдисон. В 2014 году Макмэхон женился в третий раз на Келли Паньягуа, с которой встречался более 11 лет.

Съемки в «Зачарованных» стали для Дрю звездным часом, до этого он больше был известен как модель. Роль пришедшего из будущего сына Пайпер Холливелл сделала актера секс-символом того времени, но последующие предложения от продюсеров такого же успеха не принесли. Дрю играет эпизодические роли в популярных американских телешоу, а одной из последних работ стали съемки в сериале «Армейские жены».

В личной жизни тоже все спокойно и размеренно: некоторое время поклонники были уверены, что Фуллер встречается с Хилари Дафф , но актеры настаивают на том, что это всего лишь слухи. На самом деле он встречался с Сарой Картер , а в настоящее время состоит в отношениях с австралийской актрисой Клэр ван дер Бум. В мае 2018 года Дрю исполнилось 38 лет — в свободное от съемок время актер занимается спортом, увлекается мотоциклами и поддерживает дружеские отношения с другими актерами из «Зачарованных».

Кейли появилась на телеэкранах еще в возрасте 8 месяцев — тогда ее пригласили сняться в рекламе игрушек. Роль в «Зачарованных» принесла настоящую популярность, несмотря на то, что актриса сыграла лишь в последнем сезоне. Юная ведьма Билли Дженкинс так понравилась зрителям, что продюсеры «Теории большого взрыва», недолго думая, взяли актрису на главную роль.

Кейли встречалась с коллегой по ситкому Джонни Галэки около двух лет, а в 2013 году вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга . Сразу после разрыва в 2016 году начала встречаться с Карлом Куком , а не так давно поделилась трогательным видео в своем Instagram, где возлюбленный дарит ей обручальное кольцо. Летом 2018 года пара сыграла свадьбу. А узнать интересные факты о других известных блондинках из любимых сериалов вы сможете здесь.

Карьера Дориана началась с небольших эпизодических ролей в известных сериалах «Она написала убийство» и «Беверли-Хиллз, 90210», а съемки в «Зачарованных» стали поворотным моментом в карьере. Инспектор Дэррил Моррис, помогающий Зачарованным выпутываться из сложных ситуаций и обходить закон, появлялся не в каждой серии, но поклонникам сериала все же запомнился.

Участие в шоу не принесло актеру бешеной популярности — с 2006 года он нигде не снимался. Зато Дориан активно играет в театре и участвует в различных гуманитарных акциях — например, выступает против подростковых преступлений.