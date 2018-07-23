Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел» 

20th Century Fox представила второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса. На этот раз авторы показали больше боевых сцен. В первом трейлере им практически не было уделено времени.
Фильм расскажет историю девушки-киборга Алиты, которую находит учёный. Алита не помнит своё прошлое, но внезапно обнаруживает, что в совершенстве владеет боевыми приёмами. Это вызывает ещё больше вопросов, и героиня отправляется на поиски собственных воспоминаний.
Алита, которую на основе захвата движений сыграла Роза Салазар, создаётся при помощи компьютерной графики.
«Боевой ангел» — киноадаптация одноимённой манги Юкито Кисиро. Премьера фильма состоится 3 января 2019 года.
Дублированный трейлер
Трейлер с оригинальной озвучкой