Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»

20th Century Fox представила второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса . На этот раз авторы показали больше боевых сцен. В первом трейлере им практически не было уделено времени.

Фильм расскажет историю девушки-киборга Алиты, которую находит учёный. Алита не помнит своё прошлое, но внезапно обнаруживает, что в совершенстве владеет боевыми приёмами. Это вызывает ещё больше вопросов, и героиня отправляется на поиски собственных воспоминаний.

Алита, которую на основе захвата движений сыграла Роза Салазар , создаётся при помощи компьютерной графики.

«Боевой ангел» — киноадаптация одноимённой манги Юкито Кисиро. Премьера фильма состоится 3 января 2019 года.

Дублированный трейлер

Трейлер с оригинальной озвучкой