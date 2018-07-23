Дронов — Кустирице: Зрителям нравится романтика кинозалов

Георгий Дронов рассказал НСН, почему, несмотря на качество и огромные бюджеты новых сериалов, зритель не откажет себе в удовольствии посмотреть фильм, по старинке, придя в кинотеатр.

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что кинотеатры уйдут в прошлое, поскольку их вытеснят сериалы. Как пишет ТАСС , по его мнению, люди просто перестанут ходить в кино, а будут смотреть сериалы дома. Тем не менее, по словам режиссера, тревогу бить пока рано — традиционные кинотеатры уйдут в прошлое еще не скоро.

В беседе с НСН кинорежиссер, российский актёр театра и кино Георгий Дронов, также известный по работе в таких сериалах, как «Саша+Маша», «Неудачников.net» и «Воронины», заявил, что прогнозы сербского режиссёра небезосновательны, но, тем не менее, люди, по-прежнему, не будут отказывать себе в удовольствии провести романтический вечер в кинотеатре:

«Кустурице, как режиссеру, безусловно, виднее. Мне кажется, что какая-то определённая волна всё же будет. Потому что сейчас сериалы играют, действительно, значительную роль — даже с точки зрения повествования истории. Денег в них вкладывается больше, и сюжеты у них разнообразнее и интереснее. Но мне кажется, что старый аутентичный способ: посмотреть фильм, придя в кинотеатр, останется. Потому что это — здорово, в этом есть романтика. Думаю, что кинотеатры всё равно останутся и никуда не уйдут», — заявил НСН.