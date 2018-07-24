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Де Ниро заинтересовался «Джокером» с Хоакином Фениксом
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Де Ниро заинтересовался «Джокером» с Хоакином Фениксом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский актер Роберт Де Ниро ведет переговоры по поводу участия в съемках фильма «Джокер», который расскажет о становлении антигероя из комиксов DC. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, Де Ниро может присоединиться к актерскому составу фильма во главе с актером Хоакином Фениксом в роли Джокера. Если создателям кинокартины удастся договориться с Де Ниро, он сыграет ведущего ток-шоу, который внесет свой вклад в возникновение Джокера.
Ранее сообщалось, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил официальное название и дату премьеры.
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