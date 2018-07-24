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СМИ: Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера
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СМИ: Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Москва24
ТАСС, 24 июля. Актер Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере — злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщил журнал Variety.
По его данным, актер уже ведет переговоры с кинокомпанией Warner Brothers, которая занимается производством картины. Как указывает издание, Де Ниро претендует на роль телеведущего, который, по сценарию, каким-то образом причастен к возникновению Джокера.
По информации источников, создатели нового фильма увидели в нем сюжетные параллели с трагикомедией Мартина Скорсезе «Король комедии» (The King of Comedy, 1982), в которой Де Ниро исполнил главную роль.
В феврале этого года Variety сообщил, что Джокера в фильме Филлипса исполнит актер Хоакин Феникс, сыгравший римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (Gladiator, 2000).
Филлипс снял, кроме прочего, комедию «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, 2009).
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