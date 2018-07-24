СМИ: Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера

По его данным, актер уже ведет переговоры с кинокомпанией Warner Brothers, которая занимается производством картины. Как указывает издание, Де Ниро претендует на роль телеведущего, который, по сценарию, каким-то образом причастен к возникновению Джокера.

По информации источников, создатели нового фильма увидели в нем сюжетные параллели с трагикомедией Мартина Скорсезе «Король комедии» (The King of Comedy, 1982), в которой Де Ниро исполнил главную роль.

В феврале этого года Variety сообщил, что Джокера в фильме Филлипса исполнит актер Хоакин Феникс , сыгравший римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (Gladiator, 2000).

Филлипс снял, кроме прочего, комедию «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, 2009).