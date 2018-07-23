Слух дня: Роберт Де Ниро сыграет в экранизации комикса DC

Действие фильма развернется в Готэме в начале 1980-х гг. и расскажет о молодом парне, которому суждено стать Джокером, самым известным злодеем и заклятым врагом Бэтмена. Де Ниро предложили роль ведущего ток-шоу, оказавшего большое влияние на становление убийцы-шута.

На прошлой неделе к актерскому составу примкнула Зази Битц, она изобразит мать-одиночку и любовный интерес главного героя.

Съемки «Джокера» стартуют в сентябре в Нью-Йорке. Релиз картины намечена на 4 октября 2019 года.

Елизавета Бережная