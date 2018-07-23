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Слух дня: Роберт Де Ниро сыграет в экранизации комикса DC
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Слух дня: Роберт Де Ниро сыграет в экранизации комикса DC 

Киноафиша 4 часа назад
Фото: Киноафиша
Ходят слухи, что Роберт Де Ниро готов присоединиться к Хоакину Фениксу в криминальной драме Тодда Филлипса «Джокер». Играть в криминальных кинолентах 74-летнему актеру не впервой, а вот съемки в экранизации комикса станут для него дебютом.
Действие фильма развернется в Готэме в начале 1980-х гг. и расскажет о молодом парне, которому суждено стать Джокером, самым известным злодеем и заклятым врагом Бэтмена. Де Ниро предложили роль ведущего ток-шоу, оказавшего большое влияние на становление убийцы-шута.
На прошлой неделе к актерскому составу примкнула Зази Битц, она изобразит мать-одиночку и любовный интерес главного героя.
Съемки «Джокера» стартуют в сентябре в Нью-Йорке. Релиз картины намечена на 4 октября 2019 года.
Елизавета Бережная
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