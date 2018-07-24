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Дождались: «Баффи — истребительница вампиров» получит ремейк с темнокожей актрисой в главной роли
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Дождались: «Баффи — истребительница вампиров» получит ремейк с темнокожей актрисой в главной роли 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
Вполне естественная на фоне повального возрождения культовых кинофраншиз и сериалов прошлого, но все же удивительная новость — «Баффи — истребительница вампиров» получит ремейк, главную роль в котором на этот раз отведут темнокожей героине.
В ходе Comic-Con 2018 в Сан-Диего представители телевизионного подразделения студии 20th Century Fox подтвердили, что новая версия «Баффи» действительно находится в разработке, причем исполнительным продюсером станет создатель оригинального сериала и режиссер «Мстителей» Джосс Уидон.
У новой версии «Баффи» пока нет вообще ничего, кроме того факта, что главную роль будет играть темнокожая актриса — ни сценария, ни режиссера, ни актерского состава, ни канала, на котором новые эпизоды будут выходить в эфир. Эксперты, впрочем, уверены, что телеканалы развернут настоящую борьбу за новую «Баффи».
попкорнnews
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