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Звезды ремейка «Зачарованных» вновь просят дать новому сериалу шанс
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Звезды ремейка «Зачарованных» вновь просят дать новому сериалу шанс 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
В рамках Comic-Con в Сан-Диего состоялась панель, пожалуй, одного из самых ожидаемых и противоречивых проектов будущей осени — ремейка культового сериала «Зачарованные». Вот уже несколько месяцев сам факт того, что канал CW решил снять ремейк «Зачарованных», не дает покоя возмущенным фанатам оригинала. Однако звезды новой версии еще раз попросили дать их сериалу шанс.
Общаясь с фанатами и журналистами в рамках панели на Comic-Con, Мелони Диаз, Маделейн Мэнток и Сара Джеффри заявили:
«Мы пришли с миром. Мне кажется, оригинальный сериал был замечательным, а его актрисы — настоящими звездами, и, если бы они ни проложили дорогу, без них нас бы сегодня здесь не было».
«Наша версия и оригинальный сериал объединяют ключевые, фундаментальные сходства… Надеюсь, поклонники примут нашу версию. Мы хотели воздать должное оригиналу, в то же время привнеся дух современности — попробуйте, посмотрите, понравится ли вам, дайте сериалу шанс». попкорнnews
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