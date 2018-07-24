В Москве пройдет премьера спектакля по пьесе Мольера «Дон Жуан»

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Премьера спектакля по комедии Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан» пройдет в Москве во вторник. На пресс-конференции, посвященной премьере спектакля, создатели рассказали о работе над постановкой.

Режиссер Егор Перегудов отметил, что постановка родилась «в радостных, упорных репетициях, которые настолько прекрасны, что хочется, чтобы они продолжались». Он также отметил, что в спектакле задействовано огромное количество прекрасных артистов.

Режиссер также отметил, что спектакль поставлен в необычном пространстве. «Не будем рассказывать всех секретов, но для игрового театра, Мольера, это достаточно необычное и непривычное пространство», — поделился режиссер. Перегудов рассказал, что в спектакле присутствуют импровизации актеров.

"Дон Жуан — одна из немногих пьес Мольера, написанная в прозе", — сказал он, добавив, что, по его мнению, автор таким образом предполагал некую импровизацию со стороны артистов. «Проза дает такую возможность, и мы этим активно пользуемся, у нас возникают прекрасные импровизации — мы их записываем и вносим в ткань спектакля. Это важная вещь, которая помогает нам Мольера постичь», — добавил режиссер.

Главные роли в спектакле исполнили руководитель театра Сатирикон, народный артист России Константин Райкин и лауреат премии «Ника», актер театра и кино Тимофей Трибунцев . «Это пьеса, которую я очень долго любил и восхищался. Мне очень понравилось, что мне была уготована роль Сганареля, не заглавная, а роль слуги…, это роль, которую играл сам Мольер», — рассказал Райкин.

Спектакль состоится 24, 25, 26 и 31 июля на сцене «Планеты КВН».