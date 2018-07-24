В Барнауле открывается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

БАРНАУЛ, 24 июля. / ТАСС /. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартует во вторник. Главные мероприятия в день открытия пройдут в Барнауле, в этом году в программу фестиваля вошли порядка 60 литературных, кинематографических, культурологических, песенных и выставочных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году в программу фестиваля вошло около 60 мероприятий, география Шукшинских дней охватила уже 15 территорий нашего края. Главные мероприятия … начинают в городе Барнауле — открытие фестиваля пройдет у памятника Шукшину. В этот день в городах Павловск и Новоалтайск пройдут встречи с известными писателями", — сообщили в ведомстве.

Как рассказали в региональном управлении по культуре и архивному делу, перед читателями выступит прозаик и литературный критик Роман Сенчин — с романом «Елтышевы» он вошел в шорт-листы премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер» и «Национальный бестселлер». Встречу проведет писатель Януш Вишневский из Польши — доктор наук по информатике и химии, получивший мировую известность после романа «Одиночество в сети». 25 июля пройдет творческая встреча с прозаиком и кинодраматургом Андреем Рубановым — финалистом «АБС-премии» за романы «Хлорофилия» и «Живая земля», и в этот же день можно будет пообщаться с автором Владимиром Костиным , который в 2010 году с книгой «Годовые кольца» вошел в шорт-лист премии «Большая книга».

Шукшинский кинофестиваль

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль «Всероссийские Шукшинские дни на Алтае» пройдет в этом году в 42-й раз, с 24 по 28 июля. Площадками для мероприятий, помимо Барнаула, Павловска и Новоалтайска, станут города Камень-на-Оби, Бийск, Змеиногорск, села Поспелиха, Кулунда и Благовещенка. Завершающий праздник на горе Пикет в Сростках — на малой родине Шукшина . В рамках фестиваля проводятся показы и короткометражных фильмов молодых кинорежиссеров, в том числе, из других стран, выставки и концерты, посвященные творчеству Шукшина.

Шукшинские дни проводятся с 1976 года и включают в себя кинофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-практические конференции, выставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров и многое другое. В 2016 году победителем кинофестиваля стала картина «Золотая рыбка» актера и режиссера Александра Галибина

Василий Шукшин (1929-1974) — советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа «Любавины», сборника рассказов «Сельские жители», режиссер, сценарист и актер фильмов «Калина красная», «Печки-лавочки» и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).