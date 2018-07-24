Слух: Кристен Стюарт рассматривается на роль Бэтгёрл 

По данным инсайдера Дэниэла Эрпикея, студия Warner Bros. хочет заполучить на главную роль в будущем сольнике о Барбаре Гордон Кристен Стюарт или, по крайней мере, актрису её типажа.
Напомним, что после ухода Джосса Уидона, который по замыслу Warner Bros. должен был снимать «Бэтгерл» и вообще всячески спасать DCEU, было решено полностью переработать концепцию проекта. Новой версией сценария «Бэтгерл» занимается Кристина Ходсон («Бамблби»).
Другие подробности пока не сообщаются.
Источник
попкорнnews