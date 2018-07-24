Ещё
Слух: Кристен Стюарт рассматривается на роль Бэтгёрл
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Слух: Кристен Стюарт рассматривается на роль Бэтгёрл 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
По данным инсайдера Дэниэла Эрпикея, студия Warner Bros. хочет заполучить на главную роль в будущем сольнике о Барбаре Гордон Кристен Стюарт или, по крайней мере, актрису её типажа.
Напомним, что после ухода Джосса Уидона, который по замыслу Warner Bros. должен был снимать «Бэтгерл» и вообще всячески спасать DCEU, было решено полностью переработать концепцию проекта. Новой версией сценария «Бэтгерл» занимается Кристина Ходсон («Бамблби»).
Другие подробности пока не сообщаются.
Источник
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Видео: Милли Бобби Браун в первом трейлере «Годзиллы 2: Король монстров» Видео: Сара Полсон снялась в новой рекламной кампании Prada Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сара Полсон в долгожданном первом трейлере фильма «Стекло»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Продолжения, которые так и не вышли2
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР73
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение