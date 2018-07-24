Григорий Шпигель: одиночество при жизни и забвение после смерти

Кажется, что этого артиста совсем забыли. О нем не снимают документальных передач, не пишут статей, не публикуют воспоминаний. А некоторые артисты, с кем работал Григорий Шпигель , после нашей просьбы рассказать о нем не сразу понимали, о ком идет речь. Между тем на его счету более 60 фильмов и работ над озвучиванием мультфильмов.

Многие, когда слышат голос Шпигеля, думают, что говорит женщина. Действительно, у артиста был высокий, необычный для мужчины голос. Его отрицательные герои, даже фашисты, в кино часто получались неуклюжими, смешными и обаятельными. По воспоминаниям современников, таким Григорий Шпигель был и в жизни.

По совету Шпигеля Лужина носила перстень с хризопразом

Всю свою жизнь артист состоял в штате киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактера.

— Мы работали вместе в этом театре, — рассказывает актриса Лариса Лужина. — Он всегда был приветлив и вежлив в общении. Григорий Ойзерович носил на пальце перстень с большим камнем — хризопразом. Говорил, что он приносит успех творческим людям, особенно актерам. Как только услышала это, заказала себе кольцо с этим камнем в Строгановском училище. Много лет носила и вспоминала Шпигеля. Жаль, что недавно колечко украли.

В кино Шпигель начал сниматься с 1938 года. Его героями чаще всего были изнеженные интеллигенты, иностранцы, люди искусства, жулики. Немцев актер сыграл больше десятка. Были небольшие роли в фильмах: «Воздушный извозчик», «Алые паруса», «Сказание о земле Сибирской», «12 стульев». А одной из самых запоминающихся его ролей в кино стал аптекарь-контрабандист из фильма «Бриллиантовая рука».

— Впервые с Гришей мы увиделись на киностудии «Мосфильм», где Леонид Гайдай проводил пробы, — вспоминает артист Леонид Каневский , который сыграл второго контрабандиста. — Поначалу нас пробовали отдельно, а уже потом режиссер соединил дуэт. Снимали наши сцены в Баку. Гриша — потрясающий партнер, быстро реагирующий на импровизацию, ироничный, веселый человек. Наша нерусская абракадабра, на которой мы говорили в фильме, в основном была импровизацией. Автор сценария Яков Костюковский написал в этом эпизоде всего пару слов. Но нам с Гришей стало обидно так мало находиться на экране. И я сам сочинил себе монолог. Гриша его услышал, смеялся и придумал что-то еще и от себя… Он очень любил и ценил компанию. Уже в Москве устраивал у себя дома приемы и приглашал нас. Часто у него бывали на таких вечерах Андрюша Миронов, Юра Никулин, другие артисты. И я заезжал. Гриша гурманом был, потрясающе готовил, такие застолья организовывал.

С Леонидом Каневским в фильме «Бриллиантовая рука» / стоп-кадр

Одиночество из-за ориентации

Самой близкой подругой Шпигеля была актриса Лидия Смирнова . Жили они в домах, стоящих друг напротив друга — через Москву-реку. Как рассказывала сама Лидия Николаевна, когда она хотела пригласить актера в гости, ставила на балкон швабру, чтобы он из окна мог ее увидеть — это был знак.

— Для меня он был, как подруга. Мы много смеялись, шутили, очень хорошо проводили время, — вспоминала актриса. — Гриша был одиноким человеком. Я, конечно, догадывалась, почему, но никогда об этом с ним не говорила… Как-то мой муж Владимир Рапопорт , который был не только замечательным оператором, но и секретарем парткома киностудии Горького, вернулся с работы подавленным. «Сегодня нам из партии пришлось исключить человека, а значит, завтра его выгонят с работы…» — только и сказал он. Оказалось, был какой-то рейд по злачным местам, и этого бедолагу застукали в компании с теми, кого преследовали за сексуальную ориентацию. Я тут же вызвала Шпигеля и предложила ему погулять. Мы долго разговаривали. Я все не решалась рассказать ему про этот эпизод с заседанием парткома. А когда рассказала, он долго молчал. Потом грустно так сказал: «Ну почему им до всего есть дело? Какие же они сволочи!» К запретной теме мы с Гришей больше не возвращались.

На могиле артиста не бывает цветов