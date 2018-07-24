«Черные бушлаты» 

Премьеру фильма под таким названием вы увидите на Первом канале 29 июля в 13:20.
1941 год. Командующий Северным флотом адмирал Головин, предчувствуя неизбежность большой войны, создает специальное разведовательно-диверсионное подразделение, нацеленное на выполнение дерзких операций в тылу врага.
Командиру отделения разведчиков старшине Леонтьеву в первые же дни войны поручено осуществлять корректировку огня двух эсминцев по немецкой артиллеристской батарее, расположенной в неприступном месте на скалистых берегах Баренцева моря. С отрядом разведчиков на задание идет девушка-снайпер Мария Белая, у которой есть свои счеты к «фрицам»…
Фильм снял Виталий Воробьев, в ролях — Александра Тюфтей (Маша), Иван Лапин (Кеша), Александр Робак (Адмирал Головко), Никита Лаврененко (Царев), Антон Филипенко (Тимофей), Азамат Нигманов (Азамат), Вячеслав Крикунов (Левонтий), Анастасия Федоркова (Галина), Леонид Тимцуник (Дед), Евгений Чернорай (Кроха), Никита Кудрявцев (Мотя), Петр Пучок (Семин).