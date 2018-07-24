«Черные бушлаты»

Премьеру фильма под таким названием вы увидите на Первом канале 29 июля в 13:20.

1941 год. Командующий Северным флотом адмирал Головин, предчувствуя неизбежность большой войны, создает специальное разведовательно-диверсионное подразделение, нацеленное на выполнение дерзких операций в тылу врага.