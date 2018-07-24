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Почему Удовиченко отказала Высоцкому
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Почему Удовиченко отказала Высоцкому 

Рамблер 2 часа назад
Режиссёр Станислав Говорухин пригласил 24-летнюю актрису Ларису Удовиченко сыграть в фильме «Место встречи изменить нельзя» сержанта Варю Синичкину. Но сама Лариса после проб категорически отказалась играть эту роль. Ей куда больше понравился другой персонаж — девушка лёгкого поведения Манька-Облигация. Но Говорухин счёл, что Удовиченко совсем не подходит на роль послевоенной развратницы и отказал.
Когда съёмки уже начались, а актрису на роль Маньки так и не нашли, Говорухин вспомнил об Удовиченко. Та приехала на площадку и сыграла первые сцены так, что сомнений не было — Манька найдена.
Перед съёмками эпизода с арестом Маньки Говорухин настоял, чтобы участники съёмочной группы отправились по злачным местам, чтобы утром все выглядели естественно-утомлёнными. Лариса выполнила задачу, но огорчалась, что утром ей придётся дышать на своего партнёры, Владимира Высоцкого.
Тот ободрил её сказав, что она всего лишь выполнила задачу режиссёра. Кстати, Владимир Высоцкий, игравший в ленте одну из главных ролей, не остался равнодушен к молодой актрисе и начал оказывать ей знаки внимания. Многие коллеги даже полагали, что артистов связывают отнюдь не рабочие отношения.
В реальности же Ларисе 40-летний на тот момент Высоцкий казался слишком возрастным. Ей льстили ухаживания взрослого ухажёра, но дальше этого дело не пошло.
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