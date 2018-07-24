«Дуремар и красавицы»

27 июля в 12:15 на Первом канале будут вспоминать уникального человека, артиста и режиссера Владимира Басова

Для окружающих он всегда был жизнерадостным, благополучным, фонтанирующим. Басов действительно старался выглядеть таким, но только он сам знал, чего это стоило ему. Он едва не погиб на войне. Контуженного после обстрела, его привезли в госпиталь. Когда Басов пришел в себя, он дал себе обещание — раз выжил, проживу жизнь на полную катушку!

… После войны Басову прочили карьеру профессионального военного. Но он решительно отказался от такой перспективы и поступил во ВГИК на курс к Юткевичу и Ромму. Он как будто был рожден для режиссуры. Уже в 22 года он начинает снимать свои собственные фильмы, поражая окружающих скоростью работы. Всего за свою жизнь он снимет около 20 фильмов. В 40 лет, успешный режиссер Басов неожиданно стал популярным актером. Сыграв у Г. Данелия в картине «Я шагаю по Москве», он уже не знал отбоя от режиссеров. Всех привлекала его актерская гибкость, искрометность, легкость, и, конечно же, необычная внешняя фактура. Имея такую внешность — лопоухий, ассиметричный, и даже нелепый — в кадре Басов преображался, в считанные мгновения, превращаясь в обаятельного героя.

Но самое удивительное то, что с такой нескладной внешностью Басов влюблял в себя самых красивых женщин советского кино. Ни одна из его трех жен — ни Роза Макагонова , ни Наталья Фатеева , ни Валентина Титова , красивейшие женщины — не смогли устоять перед натиском Владимира Басова. Он умел ухаживать, покорять, используя свое главное оружие — бесконечное внимание к женщине, в которую он был влюблен. В своих решениях жениться Басов всегда был стремителен. Никогда не мучил своих избранниц долгими ухаживаниями, сразу же предлагал руку и сердце. Но, женившись, Басов превращался в жуткого собственника, ревнуя жен к работе, к друзьям, другим режиссерам. В результате все три брака закончились разводами.

Самой главной страстью Басова было кино, которым он бредил до конца своих дней. Даже совсем больной, после инсульта, он приходил на съемочную площадку или в аппаратную монтажа, чтобы работать. Когда его разбил второй инсульт, и возможности работать уже не было, для Басова это стало настоящей трагедией.