Зачем убили этих героев

Во время просмотра картины зрители часто предчувствуют, что тот или иной персонаж будет убит. Но иногда смерть героя оказывается полной неожиданностью. В некоторых случаях это следствие фантазии сценаристов, в других — пожелание актёров, которым надоело играть роль.

1. Хан Соло в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы». Харрисон Форд , исполнитель роли Хана Соло, задолго до выходы этой части говорил о необходимости смерти своего героя. По мнению актёра, это придало бы сюжету приземлённости.

2. Агент Z в фильме «Люди в чёрном-3». Агент Z возглавлял организацию «Люди в чёрном» и руководил взаимодействием агентов и инопланетян. Актёр Рип Торн успешно выступил в качестве Агента Z в первых двух частях, но после его вывели из франшизы, объяснив, что он погиб. В последней серии на место руководителя заступила Агент О в исполнении Эммы Томпсон . Режиссёр Барри Зоннефельд сказал, что присутствие Агента Z сделало бы третий фильм походим на первые два, а создателям этого не хотелось.