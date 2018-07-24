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Зачем убили этих героев
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Зачем убили этих героев 

Рамблер 50 минут назад
Во время просмотра картины зрители часто предчувствуют, что тот или иной персонаж будет убит. Но иногда смерть героя оказывается полной неожиданностью. В некоторых случаях это следствие фантазии сценаристов, в других — пожелание актёров, которым надоело играть роль.
1. Хан Соло в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы». Харрисон Форд, исполнитель роли Хана Соло, задолго до выходы этой части говорил о необходимости смерти своего героя. По мнению актёра, это придало бы сюжету приземлённости.
2. Агент Z в фильме «Люди в чёрном-3». Агент Z возглавлял организацию «Люди в чёрном» и руководил взаимодействием агентов и инопланетян. Актёр Рип Торн успешно выступил в качестве Агента Z в первых двух частях, но после его вывели из франшизы, объяснив, что он погиб. В последней серии на место руководителя заступила Агент О в исполнении Эммы Томпсон. Режиссёр Барри Зоннефельд сказал, что присутствие Агента Z сделало бы третий фильм походим на первые два, а создателям этого не хотелось.
3. Капитан Стивен Хиллер в фильме «День независимости: Возрождение». Снявшись в первом «Дне независимости», Уилл Смит моментально стал одной из самых высокооплачиваемых голливудских звёзд. Когда в 2013 году запланировали съёмки продолжения, то Смита не рассматривали на главную роль. Создатели запустили историю о том, что Хиллер погиб в ходе лётных испытаний, поэтому теперь главным будет другой персонаж. На деле всё объяснялось намного проще: от Смита отказались, чтобы не платить ему большой гонорар.
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