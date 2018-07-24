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«Мирай из будущего»
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«Мирай из будущего» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, драма, приключения
Год: 2018
Страна: Япония
Режиссер: Мамору Хосода
Сценарий: Мамору Хосода
Оператор: Рё Хорибэ
Кто снимался в фильме «Мирай из будущего»: Хару Куроки, Мока Камисираиси, Гэн Хосино, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Мицуо Ёсихара, Ёсико Миядзаки Сюжет фильма «Мирай из будущего» У 4-летнего мальчика Кана родилась сестренка. Но мальчик совсем не рад, что внимание его родителей теперь денно и нощно приковано к этому орущему созданию по имени Мирай. В попытке сбежать от окружающей его действительности, Кан забредает в сад, который оказывается не обычным, а волшебным — с его помощью мальчик может путешествовать во времени. Оказавшись в прошлом, Кан встречает свою маму, когда та была маленькой девочкой, и ее отца — своего дедушку — ещё молодого и полного сил. Возвращаясь в прошлое снова и снова, Кан понимает, как важно стать настоящим старшим братом и лучшим другом для Мирай, и как сильно он на самом деле ее любит. Интересные факты о фильме «Мирай из будущего»:
По словам Мамору Хосоды, сценарий он создал на основе собственного жизненного опыта: когда у него родилась младшая сестра, он очень ревновал к ней родителей. Это первый анимационный фильм в истории японского кино, мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале (16 мая 2018 года). Имя главной героини — Мирай — автор сценария и режиссер Мамору Хосода позаимствовал у собственной дочери.
Трейлер фильма «Мирай из будущего»:
Кадры из фильма «Мирай из будущего»:
Кадр из фильма «Мирай из будущего»
Кадр из фильма «Мирай из будущего»
Кадр из фильма «Мирай из будущего»
Кадр из фильма «Мирай из будущего»
Кадр из фильма «Мирай из будущего»
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