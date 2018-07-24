«Инквизитор». Ждем премьеры!

Провинциальный городок на западной границе России потрясает зловещая череда убийств. У Доминиканского собора приграничного города Мельберг — бывшей территории Финляндии — совершено убийство, похожее на казнь. Рядом с жертвой, чиновником Шемякиным, убийца оставил послание — изображение головы в капюшоне с надписью ИНКВИЗИТОР и цитатой из Апокалипсиса. Вдова убитого нанимает частного детектива из Петербурга Наталью Серебрянскую . Ей предстоит сотрудничать с руководителем следственной группы Геращенко, с которым у нее давний конфликт.

Но зловещее преступление — лишь начало… череды подобных. Некто с жестокостью средневекового инквизитора отправляет на тот свет влиятельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. Кто следующий — Инквизитор подсказывает сам, но шанса на спасение не дает…

Сериал «Инквизитор» снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге. Причем последний «исполнил роль» загадочного городка Мельберг близ финской границы.

— В Выборге есть немецкая мрачность. Когда ты снимаешь триллер, ты не можешь его снимать в солнечный день, — рассказывает режиссер Юрий Мороз. — Северная природа и пригороды Выборга — реки, валуны, мосты соответствовали нашей истории.

Режиссеру также удалось собрать яркий актерский состав для участия в проекте.

— Актер обычно соглашается на роль, если ему интересен характер его персонажа. В фильме «Инквизитор» они очень яркие. У героя Смолякова в фильме была прожита жизнь от начала и до конца: характер у Штольца одновременно жесткий и очень мягкий, — рассказывает Юрий Мороз. — У Мадянова, который сыграл Ивана Лосева , блестяще написанный персонаж — неожиданный, непонятный, он как катализатор событий в фильме. Саша Лыков очень много привнес в свою роль: он придумывал, импровизировал, шутил, многое добавлял. Иногда его энергию сложно было сдерживать.

Виктория Исакова пробовалась на роль на общих основаниях. Сначала она почитала сценарий и потом сама попросилась участвовать в кастинге, на что ее муж Юрий Мороз дал согласие. Виктория называет иллюзией то, что кастинг существует не для всех. Нормальный кинопроцесс должен обязательно сопровождаться пробами актеров, ведь на экране происходит соединение партнеров. Когда актеры становятся вдвоем в кадр, бывает, что пара из них на экране не получается.

— Мне очень хотелось сыграть эту роль, потому что такой героини до этого у меня не было. Тут вообще многое совпало. Например, давно хотела как-то кардинально изменить внешность, коротко постричься. Но все не было повода. И, как только меня утвердили на роль, я побежала и коротко постриглась. Это было такое удовольствие — новая роль, новый имидж, работа с прекрасным режиссером… — рассказывает Виктория. — Снимая «Инквизитора», мы полтора месяца провели в очень красивом городе Выборге. За это время город стал для меня родным, ведь мы его пешком весь исходили.

В съемках приняла участие и дочь режиссера картины — Дарья Мороз:

— Я могу сказать, что папа — один из самых комфортных и потрясающих режиссеров. Он работает мегапрофессионально. Все артисты знают, что, если тебя зовет режиссер Мороз, надо соглашаться не глядя.

По словам Дарьи, актриса также получила удовольствие от работы с Викторией Исаковой.

— В перерывах между съемками в «Инквизиторе» пили кофе, о чем-то болтали, а в кадре у нас шло противостояние, — рассказывает Дарья. — Вика играет легендарного следователя, и для моей героини Киры она идеал — Кира хочет быть на нее похожей. Поэтому происходило и противостояние, и подражание.