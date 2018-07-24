Кинороли Маяковского и неприятности Вуди Аллена: главные лекции недели

О сестрах Бронте

Дата: 27 июля

Время: 18:30 Место: Дом Гоголя, Никитский бульвар, дом 7 Возрастные ограничения: 12+

В лектории Дома Гоголя готовят литературный вечер, посвященный самым известным английским писательницам-сестрам — Энн, Шарлотте Эмили Бронте (на днях со дня рождения Эмили исполнится 200 лет).

Сестры, выросшие в семье бедного сельского священника, начали писать еще в детстве. Свои первые произведения они были вынуждены публиковать под псевдонимом братья Белл — в Англии XVIII веке к женским именам в литературе относились предвзято. В 1846 году сестры решились развеять миф о братьях-поэтах (к тому времени ходили слухи, что все трое — один человек), и в издательства были отправлены три романа: « Джейн Эйр » Шарлотты, «Грозовой перевал» Эмилии и «Агнес Грей» Энн.

«Джейн Эйр» и «Грозовой перевал» были встречены с восторгом и до сих пор остаются в числе самых известных и популярных книг. Роман «Агнес Грей» после публикации вызвал более сдержанную реакцию. Энн Бронте прославилась чуть позже — когда написала радикальную и смелую «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла».

Вход свободный.

О семейных мелодрамах Вуди Аллена в кино и наяву

Дата: 27 июля

Время: 20:00 Место: библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строение 1 Возрастные ограничения: 0+

На очередном заседании молодежного киноклуба «Ночь» в библиотеке имени И. С. Тургенева обсудят параллели между сюжетом фильма «Мужья и жены» (1992) Вуди Аллена и событиями его семейной жизни. В киноленте о распадающейся семейной паре одну из главных ролей сыграл сам режиссер, а его жена Миа Фэрроу — супругу главного героя.

Вне съемочной площадки их семья тоже была на грани распада. За месяц до премьеры разразился страшный скандал: Фэрроу обвинила мужа в совращении ее приемной дочери Сун-И, которой на тот момент был 21 год — ровно столько же, сколько любовнице героя Аллена в фильме. Прокатчики воспользовались ситуацией: ажиотаж, созданный вокруг фильма, сыграл свою роль, и «Мужей и жен» показали в 865 кинотеатрах США — настоящий рекорд.

Кстати, после расследования с режиссера сняли все обвинения, а через пять лет он женился на Сун-И и счастлив с ней в браке до сих пор. О деталях личной жизни режиссера и достоинствах его картины расскажут киноведы Георгий Трояновский и Олег Грознов.

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О копии в японской культуре

Дата: 28 июля

Время: 17:00 Место: Музей кино (павильон № 36), ВДНХ, проспект Мира, дом 119 Возрастные ограничения: 0+

Специалист по японскому театру Леда Тимофеева объяснит, почему прошлогодний киберпанк-триллер «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон провалился в прокате. Казалось, у него были все шансы на успех: одна из главных голливудских див в главной роли, студия Стивена Спилберга занимается продюсированием, а по всему миру ждут армии фанатов одноименного комикса и анимационного фильма.

Научно-фантастический комикс-манга Масамунэ Сиро «Призрак в доспехах» о киборге-гибриде, который охотится на опасного преступника-хакера, вышел в 1989 году и мгновенно завоевал популярность. Потом сделали несколько экранизаций: были и полнометражные мультфильмы, и анимационный сериал, состоящий из двух сезонов.

Особняком стоял аниме-фильм 1995 года режиссера Мамору Осии. Лента стала настоящим прорывом благодаря графике на высшем уровне, что было редкостью для середины 1990-х. По этому аниме создатели «Матрицы» изучали прием замедленного воспроизведения. Леда Тимофеева расскажет об особом отношении в японской культуре к ремейкам (копия в Японии может быть равна оригинальному произведению) и объяснит, почему фильм 2017 года не смог приблизиться к аниме 1995-го.

Билет стоит 100 рублей. Для студентов дневных отделений творческих вузов вход бесплатный.

О том, как русское искусство стало европейским

Дата: 29 июля

Время: 14:00 Место: библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строение 1 Возрастные ограничения: 0+

В библиотеке имени И. С. Тургенева расскажут о переломном для русского искусства XVII веке, в конце которого отечественные живописцы повернулись в сторону Европы. Господствовавшая до этого иконопись стала отходить на второй план, а художники Иван Аргунов, Дмитрий Левицкий Федор Рокотов , Владимир Боровиковский начали примерять зарубежные стандарты.

На новые сюжеты их вдохновляли работавшие тогда в России европейские мастера — французский архитектор Жан-Батист Леблон, итальянские зодчие Бартоломео Растрелли , Доменико Трезини — и созданные ими Зимний дворец, Александро-Невская лавра, Летний дворец Петра I, Петропавловский собор.

Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100 рублей.

Об архитектуре советского модернизма

Дата: 29 июля

Время: 16:00 Место: павильон «Рабочий и колхозница», ВДНХ, проспект Мира, дом 123б

Возрастные ограничения: 0+

Дом нового быта (сейчас Дом аспиранта и стажера МГУ ) на улице Шверника, Дворец пионеров, кинотеатр «Россия», Останкинская телебашня — все это советский модернизм. Последний большой стиль советской архитектуры, пришедший на смену тяжелому сталинскому ампиру, поначалу критиковали за кажущуюся простоту, говорили, что он лишает архитекторов простора для творчества.

На самом деле архитектура 1960–1980-х, несмотря на всю свою лаконичность, сложнее, чем кажется на первый взгляд. О том, на что обращать внимание, проходя мимо грубоватых зданий — прямых наследников конструктивистской архитектуры 1920–1930-х, расскажет архитектор и краевед Юрий Грошев

Вход свободный.

О моде эпохи оттепели

Дата: 29 июля

Время: 18:00 Место: павильон «Рабочий и колхозница», ВДНХ, проспект Мира, дом 123б

Возрастные ограничения: 0+

Сразу после лекции Юрия Грошева можно послушать перекликающуюся с ней лекцию историка моды и коллекционера винтажной одежды Аси Аладжаловой. Она расскажет, какие платья носили модницы во времена начала большой модернистской стройки и покажет подлинные платья конца 1950-х — середины 1960-х годов из своей коллекции.

Хрущевская оттепель принесла ощущение свободы во всем, в том числе и в моде. Советские женщины начали пристально следить за западной модой, которая предлагала необычные сочетания цветов и силуэты, изучать фотографии манекенщиц в скромных и бесконечно элегантных туалетах в европейских журналах. Московский модный дом берет курс на обновление. Ася Аладжалова расскажет, что из его нововведений было одобрено на высоком уровне, а что — зарублено на корню.

Вход свободный.

О кинематографе в творчестве Маяковского

Дата: 29 июля

Время: 19:30 Место: сад имени Баумана, Старая Басманная улица, дом 15а, строение 4 Возрастные ограничения: 12+

В воскресенье в летней читальне библиотеки имени Н. А. Некрасова в саду имени Баумана завершится цикл лекций «Вселенная Маяковского». Последняя встреча будет посвящена актерскому и режиссерскому таланту поэта, о котором его друг легендарный кинодокументалист Дзига Вертов писал: «Маяковский — киноглаз. Он видит то, чего не видит глаз». Киновед Асса Новикова расскажет, какие характерные для авангардного кино приемы использовал поэт и какие его сценарии запрещали или переписывали.

Кино Маяковский любил с детства. Еще в 13-летнем возрасте, когда семья только-только переехала в Москву, он старался за один день побывать на нескольких сеансах. Денег на это хватало не всегда, и ему часто приходилось пробираться в кинозал зайцем. Маяковский дебютировал в кино в 1914 году в фильме «Драма в кабаре футуристов № 13», ныне утраченном. Роль инфернальная, маленькая: юный поэт в плаще и шляпе появляется лишь в финале в образе то ли демона, то ли самой смерти.

В 1918 году он сыграл вместе со своей возлюбленной Лилей Брик в картине «Закованная фильмой», тоже не сохранившейся, как и лента «Не для денег родившийся», для которой Маяковский создал сценарий по мотивам романа «Мартин Иден» Джека Лондона. Единственный дошедший до наших времен фильм с Маяковским в главной роли — это «Барышня и хулиган» (1918). Для него поэт также написал сценарий.

Вход свободный. Нужна регистрация.