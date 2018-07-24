По книге Стивена Кинга «Почти как Бьюик» снимут фильм

Как сообщает Deadline, кинокомпания Hyde Park Entertainment займется экранизацией романа Стивена Кинга «Почти как Бьюик». Режиссером и сценаристом назначен Уильям Брент Белл, снимавший такие хорроры, как «Кукла» и «Одержимая».

«Почти как Бьюик» был опубликован в 2002 году. В центре сюжета — Нед Уилкокс, чей отец был полицейским. После его смерти, Нед находит старый Бьюик Роудмастер с загадочной историей.