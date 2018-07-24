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По книге Стивена Кинга «Почти как Бьюик» снимут фильм
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По книге Стивена Кинга «Почти как Бьюик» снимут фильм 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Как сообщает Deadline, кинокомпания Hyde Park Entertainment займется экранизацией романа Стивена Кинга «Почти как Бьюик». Режиссером и сценаристом назначен Уильям Брент Белл, снимавший такие хорроры, как «Кукла» и «Одержимая».
«Почти как Бьюик» был опубликован в 2002 году. В центре сюжета — Нед Уилкокс, чей отец был полицейским. После его смерти, Нед находит старый Бьюик Роудмастер с загадочной историей.
Продюсирует проект Ашок Амритрадж, а исполнительным продюсером выступает Прия Амритрадж. Ранее адаптацию должен был снимать Джордж А. Ромеро, на смену которому пришел постановщик «Полтергейста» Тоуб Хупер. Однако работа над проектом так и не началась.
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