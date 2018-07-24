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Комментарий Сары Джессики Паркер в Instagram Криса Нота привел в восторг поклонников сериала «Секс в большом городе»
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Комментарий Сары Джессики Паркер в Instagram Криса Нота привел в восторг поклонников сериала «Секс в большом городе» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сара Джессика Паркер
Несколько дней назад 63-летний актер Крис Нот в своем Instagram опубликовал снимок из спортзала. На нем Нот, сидя на тренажере, демонстрирует накаченные бицепсы. Прекрасную физическую форму актера отметили не только его поклонники, но и его коллега по сериалу «Секс в большом городе» (Sex And The City) Сара Джессика Паркер, которая прокомментировала этот снимок.
Крис Нот  Ты продолжаешь выглядеть прекрасно!
— написала она. Актер же ей ответил двумя смайлами (подмигивающим и целующим).
Поклонники сериала и одноименного фильма от этой небольшой переписки пришли в восторг — ведь на экране герои Паркер и Нота, Кэрри Брэдшоу и мистер Бин, играли влюбленную пару.
Боже! Я ахнул, когда увидел этот комментарий,
Мистер Биг и Кэрри, вы были самой лучшей парой!
Эта переписка сделала счастливым целое поколение!
— не скрывали своих эмоций фолловеры Нота.
Сара Джессика Паркер и Крис Нот в фильме «Секс в большом городе»
Другие же решили воспользоваться моментом и обратились напрямую к актрисе, чтобы та нашла замену Ким Кэттрол, которая, по словам Паркер, сорвала съемку третьей части фильма и отказалась от участия в нем.
Нам не нужна Ким в третьей части,
— написала одна из поклонниц сериала.
Паркер эти комментарии тем не менее проигнорировала — пока о возобновлении работы над сериалом, видимо, речи не идет.
Сара Джессика Паркер и Крис Нот в фильме «Секс в большом городе»
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