В аэропорту Кольцово поселился нигерийский болельщик

В екатеринбургском аэропорту Кольцово практически воссоздан сюжет американского фильма «Терминал» Стивена Спилберга , герой которого был вынужден жить в аэропорту несколько месяцев. Только в нашем случае — это не кино, а реальная жизнь, и главную роль сыграл не голливудский актер Том Хэнкс , а болельщик из Нигерии.

Как пишет группа Вконтакте «Типичный Екатеринбург», нигериец Укор Пресиус прилетел в Екатеринбург на матч в рамках ЧМ-2018. Пришло время возвращаться домой, и болельщик отправился в аэропорт Кольцово, но там он обнаруживает, что купил билет на неправильную дату: не на 20 июля, а на 20 августа. Так как у нигерийца не осталось денег на новый билет, поэтому выход у него только один — целый месяц ждать своего рейса.

На помощь к нему пришли полицейские: ему предложили ему ближайший рейс с пересадкой в Москве, но, даже находясь в бедственном положении, футбольный фанат отказался от столь неудобного перелета.

В социальных сетях пишут, что до завтрашнего дня он еще пробудет в аэропорту, а затем полицейские вынуждены будут задержать нигерийца за нарушение закона о пребывании в стране, а затем депортируют его на родину.

Фото: pixabay.com