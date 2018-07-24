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В аэропорту Кольцово поселился нигерийский болельщик
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В аэропорту Кольцово поселился нигерийский болельщик 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В екатеринбургском аэропорту Кольцово практически воссоздан сюжет американского фильма «Терминал» Стивена Спилберга, герой которого был вынужден жить в аэропорту несколько месяцев. Только в нашем случае — это не кино, а реальная жизнь, и главную роль сыграл не голливудский актер Том Хэнкс, а болельщик из Нигерии.
Как пишет группа Вконтакте «Типичный Екатеринбург», нигериец Укор Пресиус прилетел в Екатеринбург на матч в рамках ЧМ-2018. Пришло время возвращаться домой, и болельщик отправился в аэропорт Кольцово, но там он обнаруживает, что купил билет на неправильную дату: не на 20 июля, а на 20 августа. Так как у нигерийца не осталось денег на новый билет, поэтому выход у него только один — целый месяц ждать своего рейса.
На помощь к нему пришли полицейские: ему предложили ему ближайший рейс с пересадкой в Москве, но, даже находясь в бедственном положении, футбольный фанат отказался от столь неудобного перелета.
В социальных сетях пишут, что до завтрашнего дня он еще пробудет в аэропорту, а затем полицейские вынуждены будут задержать нигерийца за нарушение закона о пребывании в стране, а затем депортируют его на родину.
Фото: pixabay.com
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