Сериал «Баффи — истребительница вампиров» перезапустят с темнокожей героиней

На фестивале Comic Con в Сан-Диего официально объявили о ребуте популярного подросткового сериала «Баффи — истребительница вампиров».

Новая версия «Баффи» будет опираться на классическую мифологию с учетом современных реалий. Пока неизвестно, кто исполнит роль истребительницы вампиров, но уже сейчас известно, что это будет темнокожая актриса.

Напомним, что в сериале, выходившем с 1997 по 2003 год, главную героиню сыграла Сара Мишель Геллар . Она перевоплотилась в необычную школьницу, которая по ночам сражалась с демонами и прочей нечистью.

Елизавета Бережная