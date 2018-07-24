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Сериал «Баффи — истребительница вампиров» перезапустят с темнокожей героиней
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Сериал «Баффи — истребительница вампиров» перезапустят с темнокожей героиней 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
На фестивале Comic Con в Сан-Диего официально объявили о ребуте популярного подросткового сериала «Баффи — истребительница вампиров».
Джосс Уидон, создатель оригинального тв-шоу, примкнул к проекту в качестве продюсера. Главным шоураннером и сценаристом сериала выступит Моника Брин («Остаться в живых», «Грань»).
Новая версия «Баффи» будет опираться на классическую мифологию с учетом современных реалий. Пока неизвестно, кто исполнит роль истребительницы вампиров, но уже сейчас известно, что это будет темнокожая актриса.
Напомним, что в сериале, выходившем с 1997 по 2003 год, главную героиню сыграла Сара Мишель Геллар. Она перевоплотилась в необычную школьницу, которая по ночам сражалась с демонами и прочей нечистью.
Елизавета Бережная
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