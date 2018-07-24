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Пять фильмов из Ростовской области попали в финал конкурса «Россия вдохновляет!»
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Пять фильмов из Ростовской области попали в финал конкурса «Россия вдохновляет!» 

Деловое сообщество 1 час назад
Пять кинолент из Ростовской области попали в число финалистов конкурса фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!». Об этом «Деловому сообществу» рассказали в управлении по информационной политике правительства донского региона.
В номинации «Регион» будет представлен фильм «Дон. Картина мира», в номинации «Событие» — киноленты «Все на трактор!» и «Оборона Таганрога 1855. Реконструкция 2017». Также в номинации рекламных роликов туристической индустрии будут два фильма из Ростовской области. Всего на конкурс поступило 207 заявок из 55 регионов страны, в финал прошли 47 кинолент, они будут соревноваться в семи номинациях. Итоги конкурса подведут в рамках кинофестиваля BRIDGE of ARTS с 22 по 24 августа. «Киноконкурс нацелен на повышение интереса к путешествиям по России, как коренных жителей, так и иностранных туристов», — пояснил донской министр культуры Владимир Бабин.
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