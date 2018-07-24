Режиссеры-самоучки, у которых нет образования

Современный кинематограф не может не поражать разнообразием и креативностью. Кажется, что создатели фильмов — люди с неограниченной фантазией и феноменальными знаниями. Между тем, многие из востребованных режиссёров вовсе не имеют специального образования.

1. Лана и Лилли Вачовски. Братья Ларри и Эндрю Вачовски в детстве частенько принимали участие в любительских постановках, но после школы поступили в разные колледжи, не связанные с кино. Однако со временем оба учёбу бросили и занимались всем подряд. В кино они начинали как сценаристы, но потом всё-таки заняли режиссёрские кресла. Главное их творение — трилогия «Матрица». В двухтысячных братья по очереди сменили пол и стали сёстрами.

2. Люк Бессон , один из самых знаменитых европейских режиссёров, увлекался подводным плаванием, но после несчастного случая в 17 лет на дайвинге пришлось поставить крест. Тогда Люк начал подрабатывать актёром массовки, потом отправился в армию, а после возвращения стал снимать музыкальные клипы. Через какое-то время он снял короткометражку, а затем принялся за большое кино. В 1994 году вышел триллер «Леон», а через три года — фантастический боевик «Пятый элемент».