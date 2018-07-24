Ещё
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Режиссеры-самоучки, у которых нет образования 

Рамблер 1 час назад
Современный кинематограф не может не поражать разнообразием и креативностью. Кажется, что создатели фильмов — люди с неограниченной фантазией и феноменальными знаниями. Между тем, многие из востребованных режиссёров вовсе не имеют специального образования.
1. Лана и Лилли Вачовски. Братья Ларри и Эндрю Вачовски в детстве частенько принимали участие в любительских постановках, но после школы поступили в разные колледжи, не связанные с кино. Однако со временем оба учёбу бросили и занимались всем подряд. В кино они начинали как сценаристы, но потом всё-таки заняли режиссёрские кресла. Главное их творение — трилогия «Матрица». В двухтысячных братья по очереди сменили пол и стали сёстрами.
2. Люк Бессон, один из самых знаменитых европейских режиссёров, увлекался подводным плаванием, но после несчастного случая в 17 лет на дайвинге пришлось поставить крест. Тогда Люк начал подрабатывать актёром массовки, потом отправился в армию, а после возвращения стал снимать музыкальные клипы. Через какое-то время он снял короткометражку, а затем принялся за большое кино. В 1994 году вышел триллер «Леон», а через три года — фантастический боевик «Пятый элемент».
3. Стивен Спилберг, который в 71 год уже бесспорно является голливудским патриархом. Спилберг — самый прибыльный режиссёр, он создал десятки картин, некоторые из которых по праву считаются культовыми, трижды получил «Оскар». Стивен два раза поступал в киношколу при Университете Южной Калифорнии, но оба раза ему отказали по причине бездарности. Позже Спилберг всё-таки поступил в университет, но бросил его через три года. В 2002 году режиссёр наконец-то получил и диплом степень бакалавра в области киноискусства, хотя вряд ли это как-то повлияло на карьеру.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь2
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»19
Ляпы в советских мультиках13
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети3
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых24
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение