Неожиданное камео Стэна Ли в мультфильме от DC

В мультфильме «Юные титаны, вперед!» неожиданно засветился Стэн Ли ! «Но это же DC, а не Marvel», — возмутитесь вы. И будете абсолютно правы. В этом-то и шутка, даже в кадре персонаж Ли говорит следующие слова: «Это Стэн Ли, и его утонченное камео! Это фильм DC? Я должен уйти отсюда!». Если вы не понимаете, в чем суть шутки, объясним. Стэн Ли — это легендарный автор комиксов Marvel, он один из создателей Человека-паука, Железного Человека и многих других персонажей. И в киновселенной Marvel он постоянно появляется с небольшим камео прохожего, продавца, водителя и т. д. Это такая фишка. До этого Ли появлялся только в фильмах своей студии, ну и в мультфильме «Город героев» от Disney . Но в DC, вечном противнике Marvel? Нонсенс! Еще одной фишкой мультфильма является то, что роль Супермена в нем играет Николас Кейдж , который ждал этого 20 лет. В общем, много всего интересного. В российский прокат «Юные титаны, вперед!» выйдет 26 июля. Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Интересное по теме: Видео с актерами озвучки мультфильма «Юные титаны, вперед!»