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Съемки новых «Гардемаринов» начнутся осенью
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Съемки новых «Гардемаринов» начнутся осенью 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Народная артистка России Светлана Дружинина хочет начать съемки продолжения картины "Гардемарины" уже осенью 2018 года.
Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. "Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки", — поделилась она, добавив, что в картине будут сниматься почти все артисты, снимавшиеся в предыдущих частях.
В июне Минкульт профинансировал создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, задуманного ей еще в 1991 году. Съемки в четвертой части "Гардемаринов" уже подтвердил народный артист России Александр Домогаров, сыгравший одну из главных ролей в третьем фильме.
Первая картина о приключениях гардемаринов "Гардемарины, вперед!" с Сергеем Жигуновым, Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским вышла в 1988 году. В новой ленте главные роли — детей гардемаринов — сыграют молодые актеры. События картины развернутся в 1787 году, во время русско-турецкой войны.
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