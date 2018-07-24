Первые дни «ГорькийFest»: Хабенский, «Подбросы» и летний кинотеатр

Кино под открытым небом

В первые дни масштабного мероприятия открыли летний кинотеатр. Напротив самого красивого здания Нижне-Волжской набережной, а именно здания бывшей фабрики «Маяк», развернули большой экран и рассыпали множество ярких пуфиков для зрителей. Как сообщили организаторы фестиваля, каждый день с 21 по 25 июля перед началом сеанса гостей будут встречать DJ-сеты, а потом покажут несколько фильмов из внеконкурсной программы.

"Для меня огромная честь представлять фильм на таком замечательном фестивале. Я не так давно узнал, что такое лагерь «Собибор» и что там происходило. Была проделана серьезная работа, чтобы скрыть эту часть истории".

Стоит отметить, изменения в облике города актер заметил сразу же.

"Город просто не узнать! Когда здесь снимали «Метод», совсем другое впечатление сложилось. Сейчас город расцвел, с чем вас я и поздравляю!"

Кино в театре

Актуальное российское кино не ограничивается полнометражными лентами и знаменитыми режиссерами. От короткого метра и альманаха, до веб-сериалов и документального кино, все вобрала в себя конкурсная программа «Встряска».

Ежедневно в Нижегородском государственном академическом театре драмы проходят конкурсные показы фильмов молодых режиссеров. За первые дни фестиваля «ГорькийFest» посмотрели десяток картин, от милых коротких комедий, до остросоциального кино.

Каждый фильм сопровождался бурными овациями и заканчивался не менее бурным обсуждением. Зрители делились впечатлениями, задавали вопросы, а режиссеры с удовольствием, а некоторые с неохотой, отвечали.

Кадр из фильма «Подбросы». Фото: wonderzine.com Самым ярким фильмом выходных стала картина Ивана Твердовского «Подбросы». Он показал мир лживых и жестоких людей, где матери подбрасывают детей в интернат, где оборотни в погонах подбрасывают людей под дорогие машины ради наживы. И все друг с другом повязаны, то кроткой любовью, то ярой ненавистью. От такой жизни становится больно, и чтобы пережить ее, приходиться делать себе еще больнее.

Обсуждения картины не было, зрители молча хлопали под уходящие титры, а когда включили свет, все так же тихо и молча вышли из зала. Позже, все благодарили режиссера за столь пронзительный и правдивый фильм, а главных героев Анну Слю и Дениса Власенко за прекрасную актерскую работу. Кажется, никто не ожидал такой реакции.

Иван Твердовский, Анна Слю, Денис Власенко. Фото: пресс-служба «ГорькийFest»

О кино из первых уст Как создаются декорации, как подбираются предметы интерьера для картины, об этом и многом другом поведала художник-постановщик Елена Окопная . В рамках фестиваля «ГорькийFest» Елена проводила мастер-класс, делилась профессиональными секретами и сетовала на сложности и особенности профессии.

За свою работу в фильме «Довлатов» Елена Окопная получила «Серебряного медведя» на берлинском фестивале.

"Это были очень трудоемкие и сложные съемки. Я собирала предметы интерьера по барахолкам, искала их в антикварным магазинчиках, давала объявления. Что-то не удавалось снять в подлинных интерьерах. Приходилось двигать стены, чтобы добиться необходимого эффекта".

Елена Окопная. Фото: Елизавета Высоцкая

О создании фильма с ограниченным бюджетом и без помощи влиятельных спонсоров рассказала на своем мастер-классе режиссер Ирина Волкова . Мероприятие проходило в креативном пространстве «Кинофактура» и началось с показа фильма «Костик». Как уточнила автор киноленты, эта работа хороший пример бюджетного кино. При этом, картина несколько раз была удостоена престижных наград и получила гран-при Сухумского международного кинофестиваля.

Будущим режиссерам Ирина Волкова посоветовала начинать творческий путь с короткометражного кино. По ее словам, короткий метр идеальный вариант, чтобы разобраться в тонкостях режиссуры, познать грамотное планирование картины, а главное, понять, как создать кино за незначительную сумму денег без потери качества и смысла. Ирина Волкова. Фото: Елизавета Высоцкая

Пройдена половина пути. Впереди еще несколько насыщенных дней фестиваля «ГорькийFest». Нижегородцев ожидает проект «Кинопоэзия» с Анатолием Белым , творческий вечер Ксении Лавровой-Глинки и конечно же, очередная порция новинок российского кинематографа.

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