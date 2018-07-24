Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть фильм «Лето» 

Бесплатный показ фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» состоится сегодня, 24 июля, в кинотеатре на Нижне-Волжской набережной. Также нижегородцев ждет проект «Кинопоэзия» и другие интересные события. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля «Горький fest».
Проект «Кинопоэзия» стартует в 17.30. Его автором стал заслуженный артист РФ, актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый. В 19.00 в кинотеатре под открытым небом будет показан фильм «Лето», а в 21.00 зрители увидят картину Сергея Соловьева «Асса».
Кроме того, в этот же день в 15.00 в театре драмы имени М. Горького состоятся бесплатные показы фильмов конкурсной программы фестиваля. Зрителям будут представлены картины «Парад планет», «Не могу», «Чик-чирик», Календарь» «Тупик» режиссера Алины Михайловой и картина с таким же названием, снятая Антоном Сазоновым. В 18.00 публику ждет показ ленты «Слоны могут играть в футбол».
В кинотеатре «Орленок» в 14.00 покажут фильм Киры Муратовой «Вечное возвращение», а в 17.00 и 19.00 состоится демонстрация конкурсной программы.
Напомним, председатель жюри фестиваля Николай Досталь встретился с нижегородцами.