10 звезд, которые толстели и худели ради роли

Работа в кино требует от человека гораздо больше, чем любая другая — вряд ли кто-то заставит вас в интересах дела набрать 15 кг и испортить идеальное тело, а затем скинуть их за месяц, питаясь росой в качалке. Но звезды знают, на что идут, и часто сами стремятся попробовать себя в экспериментальных ролях. Всем широко известен пример Рене Зеллвегер — актриса поправилась ради первой части « Бриджит Джонс », похудела, затем набрала вес ради «Граней безумия» и снова скинула его — и работа Шарлиз Терон , которая сильно поправилась и подурнела ради «Монстра» и «Оскара» за эту роль. А какие еще звезды нашего и иностранного экрана меняли свое тело ради роли?

Саша Бортич

Энн Хэтуэй

​​​​​​​Кристиан Бейл

Саша Бортич

Саша Бортич

Молодая актриса Саша Бортич широко известна всем любителям отечественного кино — ее роли в «Дуxless 2», «Викинге» или «Полицейском с Рублевке» запомнились и впечатлили. Тонкая-звонкая актриса играла дерзких и решительных девушек и выглядела под стать своим героиням. Но недавно Саша пошла на эксперимент — для роли в фильме «Я худею» актриса набрала и сбросила 20 кг!

Крис Прэтт

Крис Прэтт

Мужчины от лишнего веса страдают не меньше, чем их коллеги женского пола. Так, Крис Прэтт буквально бредил ролью Звездного Лорда из «Стражей Галактики» — но упорно получал отказы от режиссера. Если обаяния актеру для этого персонажа еще хватало, то впихнуть в образ бравого космического опустошителя второй подбородок и кругленькое пузико уже не плучалось. К счастью, кастинг был долгим, Крис взял себя в руки и скинул больше 20 кг. В прочем, оно того стоило.

Натали Портман

Натали Портман

Казалось бы, худощавой красавице просто нечего делать в этом списке, однако и Натали пришлось пойти на жертвы. Лишним весом Портман никогда не отличалась, но для роли в «Черном лебеде» актрисе пришлось сбросить еще 9 килограмм. Актриса тренировалась больше 5 часов в день и жестко урезала свой рацион, находясь в состоянии сильного измождения.

Джессика Честейн

Джессика Честейн

Хрупкая рыжеволосая Джессика Честей тоже рисковала своей фигурой ради роли — в фильме «Прислуга» ей надо было сыграть домохозяйку 60х, и такой персонаж точно не мог типично английской аристократической фигурой актрисы. Она старательно наела соевым мороженным пышные округлости сверху и снизу, сохранив при этом талию. Некоторые из поклонников заявили, что с такой фигурой актриса выглядит куда лучше.

Джаред Лето

Джаред Лето

Король перевоплощений Джаред Лето уже приучил зрителя к своим метаморфозам — он наносил грим, ходил на каблуках и эксперементировал с фигурой. Худеть для роли Лето пришлось аж два раза — в прочем, ни разу это не осталось незамеченным зрителями и критиками. Первый раз он скинул вес для роли в фильме «Реквием по мечте», второй — для «Даллаского клуба покупателей» (о похудении Мэттью Макконахи в этом же фильме мы тоже не забыли, но о нем в другой раз). При этом между этими ролями актер умудрился и располнеть — для фильма «Глава 27». По словам Лето, набор веса дался ему сложнее и сильно сказался на здоровье.

Том Хэнкс

Кадр из фильма «Изгой»

Том Хэнкс стал худеть для роли задолго до того, как это стало мейнстримом. 18 лет назад актер вписался в авантюру под названием «Изгой». Для роли истощенного изоляцией на необитаемом острове человека актер скинул 25 килограмм. В результате и фильм и актер вошли в список лучших.

Роберт де Ниро

Кадры из фильма «Бешеный бык»

Все, кто смотрел «Дедушку легкого поведения», знают, что Роберт де Ниро и сейчас в отличной форме. Но в нашем списке актер получил свое место в списке за потрясающее достижение -актер для фильма «Бешеный бык» привел себя в идеальную спортивную форму, а затем набрал 27 килограмм, чтобы сыграть своего героя в другом возрасте.

Энн Хэтэуэй

Актриса Энн Хэтэуэй никогда не отличалась особо пышными формами, но и ей приходилось идти на дикие диеты и изматывающие тренировки. Ее героиня в фильме «Отверженные» была больна туберкулезом и выглядела соотвествующе, так что Энн пришлось не только сбросить с 13 кг, отрезать волосы, голодать 13 дней и даже сломать руку. Как и Шарлиз Терон, Хэтэуэй получила Оскар за свою роль, что еще раз доказало, что кинематорграф жертвы любит и поощряет.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Саша Бортич — не первая русская актриса, которая набирает 20 кило для роли. Светлана Ходченкова для роли в фильме «Благословите женщину» набрала такое же количество лишнего веса, превратившись в красивую пашечку. Фильм того стоил и стал прорывом для Светланы, а фигуру актриса восстановила всего за 3 месяца.

Кристиан Бэйл: Американский Психопат, Машинист, Бэтмен:Начало, Боец

Кристиан Бэйл, похоже, на самом деле с другой планеты — иначе никак не объяснить то, что тело актера как пластилин — легко принимает любую нужную форму. Он раскачался и оброс мускулами для фильма «Американский психопат», сбросил 28 кг для «Машиниста», набрал мышечную массу для «Бэтмен: Начало» и сбросил 20 кило для «Бойца».

Кристиан Бэйл: Темный рыцарь: Возрождение легенды, Афера по-американски, Исход: цари и боги, Рыцарь кубков

Но на этом Кристиан не остановился — и снова раскачался для продолжения «Темного рыцаря», а затем и наел приличный живот для роли в «Афере по-американски». Следы пузика еще видны в фильме «Исход: цари и боги», но совершенно испарились к «Рыцарю кубков». Определенно, Кристиан сделан из какого-то другого материала.

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