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Роберт Де Ниро может сняться в фильме про Джокера
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Роберт Де Ниро может сняться в фильме про Джокера 

Fancy Journal 15 минут назад
Фото: Fancy Journal
По информации The Hollywood Reporter, лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро может сняться в предстоящем сольном фильме про Джокера в исполнении Хоакина Феникса. На данный момент с актером ведут переговоры. Если все пройдет хорошо, то Де Ниро достанется роль телеведущего, связанного с происхождением Джокера. Кроме того, к актерскому составу может присоединиться звезда «Дэдпула 2» Зази Битц.
Детали сюжета пока держат в секрете. Известно, что действие фильма будет происходит в Готэме в начале 80-х годов и расскажет историю становления главного злодея DC. Режиссером назначен Тодд Филлипс («Парни со стволами»), а над сценарием работает Скотт Сильвер («Восьмая миля»). Продюсером проекта выступит Эмма Тиллинджер Коскофф, а исполнительным продюсером — Ричард Баратта.
Ожидается, что на большие экраны «Джокер» выйдет 4 октября 2019 года.
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