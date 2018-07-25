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Иван Охлобыстин не приедет в Кострому на съемки сериала «Ростов»
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Иван Охлобыстин не приедет в Кострому на съемки сериала «Ростов» 

Kostroma.Today 25 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Иван Охлобыстин не приедет в Кострому, узнал KOSTROMA.TODAY. Эпизод сериала «Ростов», где он играет одну из ролей, будет сниматься в Мучных рядах без него.
По нашей информации, коррективы внесли прямо во время съемок. Но в Кострому приедет другие известные актеры — Артур Смольянинов и Александр Головин, известный зрителям по сериалам «Кадетство», «Папины дочки», фильмам «Елки», «Сволочи» и другим.
Съемки пройдут в Мучных рядах. Там организуют торговые лавки и ателье. Снимать будут как внутри, так и снаружи рядов. Кострома на этот раз изображает Ростов-на-Дону в начале 1920-х годов.
По нашей информации, в фильме смогут появиться немало костромичей. Каждый день в массовке будет задействовано около 50-80 человек. Работать они будут по 12 часов в день. В массовку набирали всех желающих горожан с натуральным цветом волос и без татуировок.
16-серийный фильм под рабочим названием «Ростов» рассказывает об окончании Гражданской войны. Белогвардейцы проигрывают битву за Ростов и отступают, оставляя город Красной армии. Тем временем в Ростове растет преступность.
Сейчас съемки вовсю идут в Ярославле. Большую часть картины будет снимать именно там.
В Костроме съемки пройдут с 27 июля по 2 августа.
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