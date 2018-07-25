Иван Охлобыстин не приедет в Кострому на съемки сериала «Ростов»

Иван Охлобыстин не приедет в Кострому, узнал KOSTROMA.TODAY. Эпизод сериала «Ростов», где он играет одну из ролей, будет сниматься в Мучных рядах без него.

По нашей информации, коррективы внесли прямо во время съемок. Но в Кострому приедет другие известные актеры — Артур Смольянинов Александр Головин , известный зрителям по сериалам «Кадетство», «Папины дочки», фильмам «Елки», «Сволочи» и другим.

Съемки пройдут в Мучных рядах. Там организуют торговые лавки и ателье. Снимать будут как внутри, так и снаружи рядов. Кострома на этот раз изображает Ростов-на-Дону в начале 1920-х годов.

По нашей информации, в фильме смогут появиться немало костромичей. Каждый день в массовке будет задействовано около 50-80 человек. Работать они будут по 12 часов в день. В массовку набирали всех желающих горожан с натуральным цветом волос и без татуировок.

16-серийный фильм под рабочим названием «Ростов» рассказывает об окончании Гражданской войны. Белогвардейцы проигрывают битву за Ростов и отступают, оставляя город Красной армии. Тем временем в Ростове растет преступность.

Сейчас съемки вовсю идут в Ярославле. Большую часть картины будет снимать именно там.

В Костроме съемки пройдут с 27 июля по 2 августа.