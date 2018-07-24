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Сериал «Ростов» начнут снимать в Костроме через несколько дней
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Сериал «Ростов» начнут снимать в Костроме через несколько дней 

k1news.ru 7 часов назад
29 июля в Костроме пройдут съемки сериала «Ростов». В нем играют такие знаменитые актеры, как Иван Охлобыстин, Артур Смолянинов и Александр Головин, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Режиссер «Ростова» — Павел Дроздов. Действие сериала происходит в 20-х годах ХХ века. Картина покажет противодействие угрозыска и ростовских банд. Главным героем становится Иван Козырев, или «Козырь», в прошлом — вор-рецидивист. Он принял новую власть, и его назначили начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Он знает воровской мир изнутри и, возможно, Козыреву удастся навести порядок.
По предварительной информации, съемки в Костроме пройдут до 2 августа. До этого команда работала на съемочной площадке в Ярославле.
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