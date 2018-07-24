Сериал «Ростов» начнут снимать в Костроме через несколько дней

Режиссер «Ростова» — Павел Дроздов . Действие сериала происходит в 20-х годах ХХ века. Картина покажет противодействие угрозыска и ростовских банд. Главным героем становится Иван Козырев , или «Козырь», в прошлом — вор-рецидивист. Он принял новую власть, и его назначили начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Он знает воровской мир изнутри и, возможно, Козыреву удастся навести порядок.

По предварительной информации, съемки в Костроме пройдут до 2 августа. До этого команда работала на съемочной площадке в Ярославле.