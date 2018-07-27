В Кострому на съемки «Ростова» приедут Артур Смолянинов и Александр Головин

Завтра в Костроме начнутся съемки многосерийного фильма «Ростов», который расскажет о противодействии угрозыска и ростовских банд. Главным действующим лицом станет бывший вор по кличке Козырь, назначенный начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Съемочная группа прибыла в наш город еще вчера вечером. Сегодня идет подготовка к первому рабочему дню. Съемки с участием костромичей пройдут в Красных рядах, где создадут атмосферу деревенского рынка.

Александр Головин. Напомним, что действия фильма происходят в 1920-х годах. По уточненной информации, в Кострому приедут два известных актера, играющих в «Ростове» — Артур Смолянинов