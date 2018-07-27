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В Кострому на съемки «Ростова» приедут Артур Смолянинов и Александр Головин
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В Кострому на съемки «Ростова» приедут Артур Смолянинов и Александр Головин 

k1news.ru 27 июля 2018
Фото: k1news.ru
Завтра в Костроме начнутся съемки многосерийного фильма «Ростов», который расскажет о противодействии угрозыска и ростовских банд. Главным действующим лицом станет бывший вор по кличке Козырь, назначенный начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Съемочная группа прибыла в наш город еще вчера вечером. Сегодня идет подготовка к первому рабочему дню. Съемки с участием костромичей пройдут в Красных рядах, где создадут атмосферу деревенского рынка.
Напомним, что действия фильма происходят в 1920-х годах. По уточненной информации, в Кострому приедут два известных актера, играющих в «Ростове» — Артур Смолянинов и Александр Головин.
Участники массовки смогут получить за один съемочный день около 500 рублей. Фильм выйдет на экраны не раньше 2019 года на телеканале НТВ.
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