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СМИ: в Швеции открылась посвященная коту Гарфилду выставка
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СМИ: в Швеции открылась посвященная коту Гарфилду выставка 

ТАСС 3 часа назад
СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. В центре города Кальмар на юге Швеции открылась выставка, посвященная коту Гарфилду — герою одноименного фильма и комиксов. На ней собраны вещи с изображением этого персонажа или так или иначе связанные с ним, сообщает телеканал SVT.
Автором выставки и владельцем большинства представленных на ней экспонатов является Адам Линдрус. Он собирает связанные с Гарфилдом вещи уже 35 лет и давно мечтал устроить подобную выставку. Пополнял коллекцию не только Линдрус: в этом ему помогали еще и друзья, отправлявшиеся в другие страны. «Это была серия комиксов, которая рядом с остальными выглядела совсем по-другому. Его ленивое, но исполненное шарма отношение к жизни понравилось мне. К тому же мы оба любили лазанью», — рассказал коллекционер телеканалу. По его словам, особую ценность среди экспонатов представляет банка консервированного тунца с изображением Гарфилда.
Серия комиксов о Гарфилде была экранизирована в 1970-1990-х годах. В 2004 году вышел художественный фильм «Гарфилд», а двумя годами позднее — его сиквел «Гарфилд-2. История двух кошечек». В 2007 году вышел мультфильм «Настоящий Гарфилд», в 2009 году — «Космический спецназ Гарфилда».
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