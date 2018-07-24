Звезды, которые могут заменить друг друга в кино

Некоторые актёры так похожи друг на друга, что кажется, будто они близнецы. Такие артисты вполне могут приходить на съёмочную площадку по очереди, а зрители этого даже не заметят.

1. Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт . В фильме 1999 года «10 причин моей ненависти» молодые актёры не так уж похожи, но вот с возрастом они действительно стали чуть ли не близнецами.

2. Деми Ловато и Лиа Мишель. Обе юные обольстительницы снимаются в кино и выступают на сцене, у обеих внушительные армии поклонников. Разделяет их, пожалуй, лишь творческая плодовитость: у Деми вышло уже шесть музыкальных альбомов, а у Мишель всего два.

3. Мэгги Джилленхол и Вера Фармига . Актрисы выглядят почти одинаково, особенно в тех случаях, когда предпочитают схожие укладки.

4. Джефф Бриджес Курт Рассел . Голливудские звезды восьмидесятых всегда были похожи, не утеряли они сходства в зрелые годы. Кстати, оба по-прежнему востребованы, а ещё и Джефф, и Курт — образцовые мужья.