Звезды, которые могут заменить друг друга в кино 

Некоторые актёры так похожи друг на друга, что кажется, будто они близнецы. Такие артисты вполне могут приходить на съёмочную площадку по очереди, а зрители этого даже не заметят.
1. Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт. В фильме 1999 года «10 причин моей ненависти» молодые актёры не так уж похожи, но вот с возрастом они действительно стали чуть ли не близнецами.
2. Деми Ловато и Лиа Мишель. Обе юные обольстительницы снимаются в кино и выступают на сцене, у обеих внушительные армии поклонников. Разделяет их, пожалуй, лишь творческая плодовитость: у Деми вышло уже шесть музыкальных альбомов, а у Мишель всего два.
3. Мэгги Джилленхол и Вера Фармига. Актрисы выглядят почти одинаково, особенно в тех случаях, когда предпочитают схожие укладки.
4. Джефф Бриджес и Курт Рассел. Голливудские звезды восьмидесятых всегда были похожи, не утеряли они сходства в зрелые годы. Кстати, оба по-прежнему востребованы, а ещё и Джефф, и Курт — образцовые мужья.
5. Натали Портман и Кира Найтли. Сходство двух красавиц заметили уже давно, девушки играли одну роль в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», который вышел ещё в 1999 году.