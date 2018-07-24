Жанр: фэнтези, драма, комедия, приключения
Год: 2018
Страна: Испания, Бельгия, Франция, Португалия, Великобритания
Режиссер: Терри Гиллиам
Сценарий: Терри Гиллиам, Тони Гризони, Мигель де Сервантес Сааведра
Оператор: Никола Пекорини
Кто снимался в фильме «Человек, который убил Дон Кихота»: Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко, Жуана Рибейру, Оскар Хаэнада, Джейсон Уоткинс, Серхи Лопес, Хорди Молья, Диого Андраде Сюжет фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Знаменитый режиссер-клипмейкер Тобиас Граммет мучается в Испании на съемках очередного рекламного ролика. Пользуясь случаем, он отправляется в деревню, где десять лет назад снял свой дипломный фильм о Дон Кихоте, в роли которого играл сапожник Хавьер. Годы спустя он обнаруживает, что Хавьер сошел с ума и уверовал в то, что он действительно является Дон Кихотом. Увидев Тоби, старик решает, что перед ним Санчо Панса. Вместе они отправляются в невероятное путешествие, полное совершенно сумасшедших приключений, во время которого режиссеру, утратившему связь с реальностью, придется расхлебывать последствия снятого им самим фильма. Интересные факты о фильме «Человек, который убил Дон Кихота»:
Терри Гиллиам снимал фильм почти 30 лет. Он загорелся идеей осовременить историю, написанную испанским классиком Сервантесом, еще в 1990-м году. Он неоднократно приступал к съемкам, но раз за разом — в 2000-м, 2006-м, 2010-м, 2014-м, 2015-м годах — ничего не получалось. Пока весной 2016 года, во время Каннского кинофестиваля, Гиллиам не объявил о запуске проекта. На месте Джонатана Прайса, сыгравшего Дон Кихота, могли оказаться Шон Коннери, Найджел Хоторн, Жан Рошфор, Роберт Дювалл, Джон Хёрт и Майкл. На роль современного Санчо Пансы в разное время рассматривались такие актеры как Дэнни ДеВито, Джонни Депп и Юэн МакГрегор. Терри Гиллиам остановился на кандидатуре Адама Драйвера и впоследствии говорил, что этот актер — тот человек, которого он искал долгие годы.
Трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота»:
Кадры из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»:
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота»